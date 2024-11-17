За что будут голосовать белорусы? Провели опрос в преддверии президентских выборов

За годы суверенитета в Беларуси достигли многого. 30 лет в контексте глобальной истории – срок небольшой. Тем не менее благодаря серьезному фундаменту, который остался в наследие от Советского Союза, благодаря упорству и трудолюбию белорусов заметно вырос уровень благосостояния людей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мы не утратили компетенции, потому сегодня занимаем высокие позиции в мировых рейтингах. И через этот исторический факт становится очевидно, как важно ценить и хранить то, что есть. А кроме того, расти над собой, каждый раз брать планку выше. Именно за сохранение традиций и развитие страны выступают белорусы. Об этом чаще всего говорили участники опроса, который провели корреспонденты СТВ. В преддверии президентских выборов общество традиционно активизируется: избиратели подводят свои личные итоги за прошедшие 5 лет, а также строят планы.

За мир и за стабильное будущее, естественно. Я думаю, что это однозначно первый пункт.

За что буду голосовать? За Родину, за любимую, за счастье. Что для меня счастье? Это цветы, это трава, это листочки, это деревья, это воздух, которым я дышу, это свобода, это покой на улицах. Вот за это я буду голосовать.

За развитие нашей страны, за то, куда мы движемся. Что наш город, наша столица прекрасная, развивается, что развивается у нас промышленность, техника. Ну и, конечно же, я желаю нашей прекрасной стране, чтобы все двигалось как можно дальше, вперед и выше.

Я буду голосовать за честность, за социальную справедливость, за мир, за высокую заработную плату, достойную жизнь людей, работников (прежде всего сельского хозяйства) тех, которые нас кормят, за честную и справедливую работу чиновников.