Новый общественный пункт охраны правопорядка открыли в Минске в канун Дня образования службы участковых инспекторов милиции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Он отмечается 17 ноября. За более чем 100 лет функции защитников правопорядка практически не изменилась. Их задача не только пресекать преступления и административные правонарушения, но и заниматься профилактикой. В приоритете и оперативная помощь гражданам.

Оказывать ее теперь будут в одном из помещений «Першага нацыянальнага гандлёвага дома». Там оборудованы кабинеты для четырех участковых инспекторов милиции и инспектора по делам несовершеннолетних. В их распоряжении все необходимое для службы.

На их участке современное помещение и новейшее оборудование. В зоне ответственности нового общественного пункта охраны правопорядка около 15 тысяч жителей.