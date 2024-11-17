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Новый общественный пункт охраны правопорядка открыли в Минске

17 ноября 2024 10:49
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Новый общественный пункт охраны правопорядка открыли в Минске в канун Дня образования службы участковых инспекторов милиции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Новый общественный пункт охраны правопорядка открыли в Минске-2

Он отмечается 17 ноября. За более чем 100 лет функции защитников правопорядка практически не изменилась. Их задача не только пресекать преступления и административные правонарушения, но и заниматься профилактикой. В приоритете и оперативная помощь гражданам. 

Новый общественный пункт охраны правопорядка открыли в Минске-4

Оказывать ее теперь будут в одном из помещений «Першага нацыянальнага гандлёвага дома». Там оборудованы кабинеты для четырех участковых инспекторов милиции и инспектора по делам несовершеннолетних. В их распоряжении все необходимое для службы. 

На их участке современное помещение и новейшее оборудование. В зоне ответственности нового общественного пункта охраны правопорядка около 15 тысяч жителей. 

Новый общественный пункт охраны правопорядка открыли в Минске-6

Павел Белый, начальник Первомайского РУВД Минска:
Это, конечно, большое подспорье и для людей, и для сотрудников. Такие комфортные условия созданы. Я уверен, что это будет благоприятствовать и общественному порядку в районе. И, конечно же, с благодарностью здесь отнесутся наши жители этого микрорайона.

В завершение торжественного мероприятия участковых инспекторов милиции наградили за достижения на службе.

# Милиция Беларуси

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