За чей счёт в Минске будут обновлять детские площадки?

Существенная часть дворов – это детское оборудование. Где и как будут проводиться работы по ремонту и замене элементов, рассказываем в программе «Большой город».

Анастасия Воробьёва, заместитель генерального директора ГО «Минское городское жилищное хозяйство»:

В период весеннего месячника планируется выполнение работ по ремонт и покраске детского игрового оборудования. Также в этом году запланированы работы по замене детского оборудования, у которого прошел срок эксплуатации, и которое морально устарело.

Екатерина Забенько, ведущая СТВ:

Во многих ли дворах произойдет такая замена, и за чей счет?