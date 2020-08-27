«За Батьку!» Что говорили люди на митинге около универмага «Беларусь»

Новости Беларуси. Белорусы продолжают выходить на митинги за мир и безопасность. Тысячи людей собрались около станции метро «Партизанская», перед универмагом «Беларусь», чтобы поддержать страну в это непростое для всех нас время, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Учителя, врачи, люди разных возрастов откликнулись на призыв Белорусского союза женщин и пришли показать, что Беларусь под защитой не только крепких мужчин. Григорий Азаренок был в эпицентре событий.

Они не привыкли ходить на митинги. Как правило, рабочие будни эти люди проводят в учебных классах, в лабораториях, за станком или на хлебной ниве. Позвало их сюда время.

Мы уже все устали от того, что творится у нас в стране. Хочется спокойной жизни, которая была раньше, чтобы не было вот этих разладов в семье: половина за тех, половина за этих – везде, на работе, мы везде сталкиваемся. Это уже просто какой-то бардак! Демократия им нужна? Но она не должна быть такой – демократия. То, что творится в стране – это не демократия, это просто беспредел.

Этот митинг возле универсама «Беларусь» несколько отличался от тех, что были раньше. На него людей позвал Белорусский союз женщин. Поэтому на плакатах больше слов о любви. Это наши матери и бабушки, наши врачи и учителя. Они пришли сказать нет злобе, насилию и агрессии. И каждый готов рассказать свою историю жизни.

Я сама россиянка, русская. Муж у меня белорус. В тяжелые 90-е годы мы вынуждены были вернуться сюда. Развал и разруха вынудили нас. Спасибо Лукашенко, который понимал этот народ, не дал ему погибнуть, поднял, вернул ему достоинство и уважение.

Григорий Азаренок, корреспондент СТВ:

Здесь нет криков и лозунгов: «Штурм», «Долбить», «Ненавижу». Здесь нет знамени полицаев. Здесь знамя победы. Здесь люди стоят за любовь, за мир и, что уж таить, за Батьку. Их очень много, и они отстоят свою страну. Константин Придыбайло: я общался с министром внутренних дел, и мы затронули события, которые происходят сейчас

Оппозиционные СМИ вот этих людей презрительно называют «элехторат» и «бюджетники», намекая, мол, что искренних здесь нет.

Я пришел сюда поддержать действующего главу государства, который все 26 лет, как говорят – Батька, заботится о нашей стране, помогал нашим предприятиям, не допустил развала предприятий, приватизации предприятий, сохранил численность на работе. Хотя мы понимаем, что может она где-то излишняя. Та экономика, которая есть, под этим государственным флагом, мы стали в том числе и космической державой. Это тоже очень важно. Вот этим нашим государственным флагом наши олимпийские чемпионы стояли на подиумах, и мы вместе с ними плакали. Под этим флагом развивалась наша промышленность, наше здравоохранение, наше образование. Григорий Азаренок:

У этих людей попытались украсть голос. Украсть его на шумных пьяных сборищах. Украсть насильно. Но они выходят и подтверждают свой выбор.

И тут все понятно даже самым-самым маленьким.

За Батьку!