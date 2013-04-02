За апрель в Минске обещают «залатать» ямы на дорогах

Новости Беларуси. Традиционный месячник по уборке, благоустройству и озеленению городских территорий сегодня стартовал в столице. За апрель коммунальные службы наведут порядок на улицах, во дворах, скверах и парках. Газоны оборудуют новым бордюром, где надо – положат плиточное покрытие и «залатают» ямы на дорогах. Горожане наведут порядок во дворах, уберут балконы и подъезды, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Марина Малаева, начальник отдела городского хозяйства Мингорисполкома:

Основная цель – навести порядок после зимы на основных объектах городского хозяйства. Администрацией района, коммунальными службами разработаны мероприятия по проведению месячника. С учетом погодных условий скорректированы планы мероприятий. В первую очередь будут выполняться работы, которым не мешает снег. Это уборка подъездов, чердачных и подвальных помещений, очистка мемориальных досок, ремонт остановочных навесов.