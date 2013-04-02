В Москве проходит гражданская панихида по Валерию Золотухину

Новости России. Москва прощается с народным артистом России Валерием Золотухиным. Гражданская панихида в эти минуты проходит в Театре на Таганке, в котором актер проработал почти полвека.

З апреля состоится отпевание, после чего гроб с телом артиста отправят в Алтайский край. По завещанию, Валерия Золотухина похоронят в селе Быстрый Исток возле построенного им храма Покрова Пресвятой Богородицы.

Валерий Золотухин ушёл из жизни 30 марта после тяжёлой болезни. Ему был 71 год, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.