В Беларуси школьников учат беречь энергию специальными конкурсами

Новости Беларуси. В Слуцке определили победителей VI республиканского конкурса школьных проектов по экономии и бережливости. Почти тысячу проектов на «Энергомарафон-2012» привезли учащиеся учреждений образования со всей страны. Это проекты технологий и приборов, видеоролики, программы агитбригад...

В рамках конкурса была организована и уникальная экспозиция учебно-методических материалов, посвященная году бережливости.

Кроме того, взрослые и дети обсудили опыт и инновации учебных заведений в сфере энергосбережения. Основной акцент - рациональное использование природных и энергоресурсов, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Сергей Семашко, заместитель Председателя Государственного комитета по стандартизации - директор Департамента по энергоэффективности:

Дети, которые сегодня занимаются такими проектами, убеждены в том, что необходимо бережно относиться к тому, что нам любезно предоставила природа. Это самый большой эффект, который мы получим. Эти работы не должны уйти в архив, мы должны отобрать самые лучшие. Мы должны их прорекламировать, показать.