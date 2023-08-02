Самый трогательный момент со Дня ВДВ в Бресте – десантник сделал предложение своей девушке

Новости Беларуси. Никто кроме них! В Беларуси свой профессиональный праздник отмечают десантники и силы специальных операций. Личный состав и ветеранов службы поздравил Александр Лукашенко, подчеркнув, что сегодня элитные подразделения армии надежно защищают интересы государства, безопасность и спокойствие граждан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Рев моторов мотоциклов и аплодисменты сослуживцев – о таком предложении руки и сердца не пишут в сказках. За секунды до трогательного момента военнослужащий сил специальных операций с позывным «Кислый» преодолел испытание огнем и бетоном. Признаться в своих чувствах решил на глазах у братьев по оружию.

Позывной «Кислый»:

Я захотел перед ними сделать предложение своей любимой девушке. Все-таки самые близкие люди должны быть рядом в такие моменты, я считаю. Так эта идея мне в голову и пришла.