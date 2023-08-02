Самый трогательный момент со Дня ВДВ в Бресте – десантник сделал предложение своей девушке
Новости Беларуси. Никто кроме них! В Беларуси свой профессиональный праздник отмечают десантники и силы специальных операций. Личный состав и ветеранов службы поздравил Александр Лукашенко, подчеркнув, что сегодня элитные подразделения армии надежно защищают интересы государства, безопасность и спокойствие граждан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Рев моторов мотоциклов и аплодисменты сослуживцев – о таком предложении руки и сердца не пишут в сказках. За секунды до трогательного момента военнослужащий сил специальных операций с позывным «Кислый» преодолел испытание огнем и бетоном. Признаться в своих чувствах решил на глазах у братьев по оружию.
Позывной «Кислый»:
Я захотел перед ними сделать предложение своей любимой девушке. Все-таки самые близкие люди должны быть рядом в такие моменты, я считаю. Так эта идея мне в голову и пришла.
Анастасия Гаврилик:
Конечно, горжусь. Я просто знаю и вижу, как каждый день он упорно тренируется, он рассказывает, чем занимается. Мне это все тоже интересно. Я всегда буду его поддерживать и радоваться успехам.
Вальс боевых машин, испытание огнем и бетоном. Вот как отпраздновали День ВДВ в Бресте – читайте здесь.