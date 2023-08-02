От фестиваля сыра до исторических реконструкций – стала известна программа к 800-летию Несвижа
Новости Беларуси. В Несвиже ведутся последние приготовления к главному культурному событию райцентра. Уже 12 августа город отметит свой 800-летний юбилей. К знаковой дате запланирована масштабная праздничная программа, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
В разных точках города будет работать 16 тематических локаций. В этот день пройдет парад стилизованной техники, показательные выступления кинологов, спасателей и спортсменов. Можно будет принять участие в различных фестивалях.
Основные гулянья развернутся у городской ратуши. Здесь состоится концерт с выступлением народных творческих коллективов со всей Минской области и гостей из России. К юбилею Несвижа подготовили немало подарков. В праздничный день пройдет торжественная церемония открытия здания новой поликлиники.
Людмила Витко, начальник отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи Несвижского райисполкома:
Также будет для жителей и гостей города работать площадка фестивальная. Там пройдет фестиваль сыра, фестиваль цветов. Ждет жителей и гостей города уже полюбившийся всем фестиваль исторических реконструкций. Маленьких жителей и гостей города ожидает большая культурно-развлекательная программа. Для них будет организован фестиваль мороженого, фестиваль красок. Будут работать луна-парк, мобильный лабиринт, контактный зоопарк. Несвиж можно будет увидеть с высоты птичьего полета.
Культурная программа начнется с 11 утра и продлится до 2 часов ночи. Ярким финалом праздника станет красочный салют.