От фестиваля сыра до исторических реконструкций – стала известна программа к 800-летию Несвижа

Новости Беларуси. В Несвиже ведутся последние приготовления к главному культурному событию райцентра. Уже 12 августа город отметит свой 800-летний юбилей. К знаковой дате запланирована масштабная праздничная программа, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В разных точках города будет работать 16 тематических локаций. В этот день пройдет парад стилизованной техники, показательные выступления кинологов, спасателей и спортсменов. Можно будет принять участие в различных фестивалях.

Основные гулянья развернутся у городской ратуши. Здесь состоится концерт с выступлением народных творческих коллективов со всей Минской области и гостей из России. К юбилею Несвижа подготовили немало подарков. В праздничный день пройдет торжественная церемония открытия здания новой поликлиники.