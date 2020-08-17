Александр Лукашенко о предприятиях: «плохой» Президент держал лишнюю численность, чтобы людей не выбрасывали на улицу

Новости Беларуси. 17 августа Президент Беларуси Александр Лукашенко на МЗКТ высказался о призывах к забастовкам на предприятиях, сообщает БЕЛТА. Главе государства доложили, что в целом заводы работают.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я знаю, несмотря на то, что некоторые бродят. Ну, 150 на каком-то предприятии, даже 200 погоду не делают, во-первых.

Во-вторых, надо понимать, что «плохой» Президент держал лишнюю численность, чтобы людей не выбрасывали на улицу. Исходить нужно из этого. Кто хочет работать, пусть работает. Не хотят работать, что ж, мы их не заставим.