Электронные рецепты начали выдавать в Дзержинской поликлинике. Комментарий заведующей медучреждения

Новости Беларуси. Без очередей и кипы бумаг. В районной больнице Дзержинска теперь можно получить электронный рецепт, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В будущем этот документ заменит и медицинскую карту. Здесь – вся информация о пациенте. Пока что к «пластику» только привыкают, как пациенты, так и врачи. И дублируют всю электронную информацию бумажной.