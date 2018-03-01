Электронные рецепты начали выдавать в Дзержинской поликлинике. Комментарий заведующей медучреждения

Новости Беларуси. Без очередей и кипы бумаг. В районной больнице Дзержинска теперь можно получить электронный рецепт, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
В будущем этот документ заменит и медицинскую карту. Здесь – вся информация о пациенте. Пока что к «пластику» только привыкают, как пациенты, так и врачи. И дублируют всю электронную информацию бумажной.
Наталья Березка, заведующий Дзержинской поликлиникой:
В перспективе, конечно, это очень удобно будет пациентам, потому что они приходят к нам, получают рецепт, и аптека на электронном носителе получает информацию, что мы выписали. Пациент приходит с пластиковой картой, которую получает у нас. На данный момент пластиковая карта выдается под подпись пациента обязательно с наличием паспорта. Эта карта выдается только на одного пациента, передача родственникам разрешена в случае, если пациент сам не может обратиться в аптеку.
Кстати, уже более 4 тысяч человек воспользовались возможностями электронного рецепта. Для них в некоторых аптеках предусмотрели систему бонусов и скидок.