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Чем занимается БелТПП и за что грузины уважают нашу страну – Михаил Мятликов в «Рецепте настоящего белоруса»

10 марта 2025 12:58
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Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса».

Чем занимается БелТПП и за что грузины уважают нашу страну – Михаил Мятликов в «Рецепте настоящего белоруса»-2

Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:
Мы будем готовить грузинское блюдо.

Михаил Мятликов, председатель Белорусской торгово-промышленной палаты:
Цыпленок табака!

Чем занимается БелТПП и за что грузины уважают нашу страну – Михаил Мятликов в «Рецепте настоящего белоруса»-4

Александр Осенко:
Человек не может войти два раза в одну и ту же воду, но вы опровергли это утверждение.

Михаил Мятликов:
Бизнес проголосовал, я сразу сказал: готов.

Александр Осенко:
Чем занимается торгово-промышленная палата?

Михаил Мятликов:
Уже заключили контракты на несколько миллионов долларов.

Чем занимается БелТПП и за что грузины уважают нашу страну – Михаил Мятликов в «Рецепте настоящего белоруса»-6

Михаил Мятликов:
У меня сейчас целая коллекция керосиновых ламп. Больше 160.

Александр Осенко:
А лампа Аладдина есть?

Михаил Мятликов:
К сожалению, нет. Хотелось бы.

Чем занимается БелТПП и за что грузины уважают нашу страну – Михаил Мятликов в «Рецепте настоящего белоруса»-8

Александр Осенко:
У нас недавно в Минске построили выставочный центр.

Михаил Мятликов:
Приезжали наши коллеги из Москвы. По оценкам экспертов, площадка идеальна.

Александр Осенко:
Как вы оцениваете сейчас наши отношения с Грузией?

Чем занимается БелТПП и за что грузины уважают нашу страну – Михаил Мятликов в «Рецепте настоящего белоруса»-10

Михаил Мятликов:
Грузины любят Беларусь, уважают, уважают Президента.

Александр Осенко:
В командировки берете с собой белорусское сало?

Михаил Мятликов:
Сало белорусское всегда есть!

Смотрите новый выпуск в это воскресенье, 16 марта, в 10:15 на РТР-Беларусь!

# Интервью # Михаил Мятликов # Александр Осенко

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