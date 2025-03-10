Чем занимается БелТПП и за что грузины уважают нашу страну – Михаил Мятликов в «Рецепте настоящего белоруса»

Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса».

Александр Осенко:

Человек не может войти два раза в одну и ту же воду, но вы опровергли это утверждение.

Михаил Мятликов:

Бизнес проголосовал, я сразу сказал: готов.

Александр Осенко:

Чем занимается торгово-промышленная палата?

Михаил Мятликов:

Уже заключили контракты на несколько миллионов долларов.