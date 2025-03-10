Чем занимается БелТПП и за что грузины уважают нашу страну – Михаил Мятликов в «Рецепте настоящего белоруса»

Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса».
Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса».
Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:
Мы будем готовить грузинское блюдо.
Михаил Мятликов, председатель Белорусской торгово-промышленной палаты:
Цыпленок табака!
Александр Осенко:
Человек не может войти два раза в одну и ту же воду, но вы опровергли это утверждение.
Михаил Мятликов:
Бизнес проголосовал, я сразу сказал: готов.
Александр Осенко:
Чем занимается торгово-промышленная палата?
Михаил Мятликов:
Уже заключили контракты на несколько миллионов долларов.
Михаил Мятликов:
У меня сейчас целая коллекция керосиновых ламп. Больше 160.
Александр Осенко:
А лампа Аладдина есть?
Михаил Мятликов:
К сожалению, нет. Хотелось бы.
Александр Осенко:
У нас недавно в Минске построили выставочный центр.
Михаил Мятликов:
Приезжали наши коллеги из Москвы. По оценкам экспертов, площадка идеальна.
Александр Осенко:
Как вы оцениваете сейчас наши отношения с Грузией?
Михаил Мятликов:
Грузины любят Беларусь, уважают, уважают Президента.
Александр Осенко:
В командировки берете с собой белорусское сало?
Михаил Мятликов:
Сало белорусское всегда есть!
Смотрите новый выпуск в это воскресенье, 16 марта, в 10:15 на РТР-Беларусь!