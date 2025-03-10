Белоруска воспитывает будущих чемпионов по стрельбе из лука! Пообщались с Екатериной Тимофеевой

Широкие проспекты, уютные кафе и таинственные музеи. Каждая суббота в городе М. начинается одинаково. О жизни любимой столицы традиционный хит-парад самых интересных фактов и новостей в программе «Минск и минчане» на СТВ.
Широкие проспекты, уютные кафе и таинственные музеи. Каждая суббота в городе М. начинается одинаково. О жизни любимой столицы традиционный хит-парад самых интересных фактов и новостей в программе «Минск и минчане» на СТВ.
Покорила спортивный Олимп, а теперь вдохновляет на подвиги подрастающее поколение. Познакомьтесь, Екатерина Тимофеева – главный тренер национальной команды Беларуси по стрельбе из лука.
Валерия Яскевич, корреспондент:
Говорят, стрельба – это не женское дело? Развейте миф.
Екатерина Тимофеева, главный тренер национальной команды Республики Беларусь по стрельбе из лука:
Нет, я не соглашусь с этим. Как раз-таки стрельба из лука – женский вид, и, надо сказать, что большинство успехов в нашем виде спорта именно за женщинами.
1999 год, «Гран-при Европы». Для Екатерины это был первый выездной старт на международные соревнования в составе национальной команды. Там спортсменка установила личный рекорд, который вдохновил и замотивировал ее на новые свершения, а в 2018 году Екатерина заняла почетное место главного тренера национальной команды Беларуси, и теперь под ее чутким руководством страна обретает новых героев!
Екатерина всегда стремилась к большему и уверенно шла к успеху. Она считает, что достижения спортсменов – результат командной работы, важен вклад каждого!
Екатерина Тимофеева:
Конечно, успех – это достижение не только спортсмена, но и тренеров, которые работают с этим спортсменом.
Интересный факт: лук для каждого человека подбирается индивидуально. Тренировки проходят как в помещении, так и на улице. Кстати, на открытом воздухе спортсмены тренируются в любое время года. Это их учит противостоять капризам природы, держать высокую планку независимо от внешних обстоятельств.
Екатерина Тимофеева:
Страхи, конечно, как и у всех спортсменов, присутствуют, и у стрелков из лука страх не попасть, страх, что мало времени было для подготовки, а уже соревнования и надо быть готовым к своему лучшему результату. Во время соревнований получается такой зажим внутренний, который влияет напрямую на стрельбу и на попадание спортсмена.
Если дождь – это сбивает с толку спортсмена, намокает напальчник, который защищает пальцы спортсмена при натягивании тетивы.
Подробности смотрите в видео.