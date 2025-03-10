Белоруска воспитывает будущих чемпионов по стрельбе из лука! Пообщались с Екатериной Тимофеевой

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Покорила спортивный Олимп, а теперь вдохновляет на подвиги подрастающее поколение. Познакомьтесь, Екатерина Тимофеева – главный тренер национальной команды Беларуси по стрельбе из лука. Валерия Яскевич, корреспондент:

Говорят, стрельба – это не женское дело? Развейте миф.

Екатерина Тимофеева, главный тренер национальной команды Республики Беларусь по стрельбе из лука:

Нет, я не соглашусь с этим. Как раз-таки стрельба из лука – женский вид, и, надо сказать, что большинство успехов в нашем виде спорта именно за женщинами.

1999 год, «Гран-при Европы». Для Екатерины это был первый выездной старт на международные соревнования в составе национальной команды. Там спортсменка установила личный рекорд, который вдохновил и замотивировал ее на новые свершения, а в 2018 году Екатерина заняла почетное место главного тренера национальной команды Беларуси, и теперь под ее чутким руководством страна обретает новых героев!

Екатерина всегда стремилась к большему и уверенно шла к успеху. Она считает, что достижения спортсменов – результат командной работы, важен вклад каждого! Екатерина Тимофеева:

Конечно, успех – это достижение не только спортсмена, но и тренеров, которые работают с этим спортсменом.