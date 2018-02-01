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Юрий Важник о туристах в центре Минска: «Что они увидят? Что у нас много машин, которые едут по проспекту?

01 февраля 2018 13:31
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Новости Беларуси. Новости Беларуси. Уровень автомобилизации Минска обсуждали в программе «Большой город».

Юрий Важник, председатель Белорусской ассоциации экспертов и сюрвейеров на транспорте:
Надо выбрать, что мы хотим: хотим ездить или хотим хорошо жить? Если мы хотим хорошо жить и зарабатывать на центре, нам надо центр сделать туристическим, чтобы приезжали к нам, как в Лондон, как в Берлин, огромные толпы туристов.

И что они увидят?

Что у нас много машин, которые едут по проспекту?

Олег Степанюк, ведущий:
Да, я читал вот это Ваше мнение, что центр, исторический центр лучше, всё-таки, перекрыть для автомобильного транспорта, либо сделать его платным?

Юрий Важник:
Не то, что перекрыть. Его надо сделать привлекательным для людей, которые должны перемещаться пешим путем.

Дороги и парковки Минска – проблемы и решения: «Большой город»

# общество # Туризм # Юрий Важник

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