Малашко: «В учреждения здравоохранения достаточно много вложено ресурсов, и сегодня они тоже должны приносить отдачу»

Новости Беларуси. Рост экспорта медицинских услуг отмечают в Министерстве здравоохранения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Рост экспорта медицинских услуг отмечают в Министерстве здравоохранения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В 2017 году иностранные граждане, которые прошли лечение в белорусских клиниках, потратили 43 миллиона долларов. Спрос в первую очередь связан с высокой квалификацией специалистов в области диагностики и лечения онкозаболеваний, трансплантологии, а также технической оснащенностью центров. Особое внимание в ведомстве уделяют продвижению на внешние рынки отечественной фармацевтической продукции, а так же образовательных услуг.
Валерий Малашко, министр здравоохранения Республики Беларусь:
В учреждения здравоохранения достаточно много вложено ресурсов, и сегодня они тоже должны приносить отдачу. В том числе и влияя на уровень заработной платы самих медицинских работников и профессорско-преподавательского состава.
Мы очень хорошо поработали по экспорту образовательных услуг в наших учреждениях образования. И хочу отметить, что практически треть валюты страны, заработанной на образовательных услугах – это четыре медицинских университета и Академия последипломного образования.
В ближайшее время будет увеличен перечень полномочий врача-терапевта. Это позволит более качественно оказывать помощь пациентам еще на первичном этапе обследования. Пересмотрят и количество нагрузки на одного специалиста. Планируется, что в кабинете появится дополнительный помощник врача и новое оборудование.