Малашко: «В учреждения здравоохранения достаточно много вложено ресурсов, и сегодня они тоже должны приносить отдачу»

В 2017 году иностранные граждане, которые прошли лечение в белорусских клиниках, потратили 43 миллиона долларов. Спрос в первую очередь связан с высокой квалификацией специалистов в области диагностики и лечения онкозаболеваний, трансплантологии, а также технической оснащенностью центров. Особое внимание в ведомстве уделяют продвижению на внешние рынки отечественной фармацевтической продукции, а так же образовательных услуг.

Валерий Малашко, министр здравоохранения Республики Беларусь:

В учреждения здравоохранения достаточно много вложено ресурсов, и сегодня они тоже должны приносить отдачу. В том числе и влияя на уровень заработной платы самих медицинских работников и профессорско-преподавательского состава.

Мы очень хорошо поработали по экспорту образовательных услуг в наших учреждениях образования. И хочу отметить, что практически треть валюты страны, заработанной на образовательных услугах – это четыре медицинских университета и Академия последипломного образования.