В БГУ прошел семинар по креативному образованию: в БГУ собираются внедрять новые методы обучения

Новости Беларуси. В БГУ планируют внедрить новый метод обучения. Преподаватели будут готовить так называемые открытые задания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Тесты научат студентов рассуждать, а не «зубрить», и помогут быстрее постичь азы будущей профессии. К слову, вопросы в задании составлены так, что на них нельзя ответить однозначно. Чтобы освоить новую методику обучения, педагоги прошли специальный курс по креативному образованию.

Андрей Король, ректор Белорусского государственного университета:

Сегодняшний семинар деятельностный, он ориентирован прежде всего на развитие эвристических качеств личности преподавателя. Умение действовать в ситуации неопределенности, умение выстраивать индивидуальную траекторию студента. Умение составлять сценарий открытых занятий, которые позволяют каждому студенту создавать свой образовательный продукт. То есть развивается определенная образовательная компетентность, которая востребована сегодня прежде всего в реальном секторе экономики.