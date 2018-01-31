Разрешат ли покидать место мелкого ДТП на МКАД: «Скорее всего, это произойдёт. Городская автоинспекция поддержала»

Новости Беларуси. В программе «Большой город» рассказали об особенностях движения на МКАД и действий в случае ДТП.

Олег Степанюк, ведущий:

Мелкие ДТП на кольцевой порой приводят к более крупным авариям. Я почитал комментарии автолюбителей, которые опасаются за свою жизнь, и что незначительные повреждения их автомобиля могут повлечь… И вот они говорят, что есть мировой опыт, когда, допустим, можно покинуть место ДТП в ожидании ГАИ. И они предлагают пересмотреть алгоритм действий в случае мелких ДТП. Но я понимаю, что тут вступает в силу конфликт с законом, то есть нарушение правил дорожного движения. Я думаю, что страховые компании могут тоже много претензий предъявить к этому. Как Вы считаете, стоит, всё-таки, пересмотреть алгоритм действий на МКАД?

Юрий Важник, председатель Белорусской ассоциации экспертов и сюрвейеров на транспорте:

Мы были первыми, кто инициировал этот процесс. Инициировали обращение к ГАИ республики, МВД, соответственно, и в правительство. По поводу того, что эти правила, конечно, надо пересмотреть.

Не стоит ни одна строчка того, что пять человек погибает ежегодно.

Это очень тяжело.

Олег Степанюк:

Как отнеслись к вашей инициативе в той же Госавтоинспекции?

Юрий Важник:

В Госавтоинспекции – абсолютно позитивно, городская автоинспекция поддержала. Более того, обращалась именно она по нашему предложению уже в ГАИ.

Олег Степанюк:

То есть, подхватила вашу инициативу?

Юрий Важник:

Да, я думаю, скорее всего, это произойдёт. Просто потому что это – реальность.

Олег Степанюк:

То есть, нам подождать только стоит?

Юрий Важник:

Да.