Юридический форум в Минске собрал более 400 адвокатов с России, Украины и Литвы

Новости Беларуси. Юристы из России, Украины и Литвы, а также более 400 белорусских адвокатов собрались в Минске, чтобы обсудить законодательную базу и поделиться практическим опытом. Встреча приурочена к девяностолетию белорусской адвокатуры. Большое внимание гостей привлек белорусский закон «Об адвокатуре и адвокатской деятельности», к слову, российская сторона отметила, что отдельные его положения можно успешно перенять, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Елена Суткене, член Совета Национальной ассоциации адвокатов Литвы:

Если говорить о вашем Законе, он действительно даже лучше, чем наш закон об адвокатуре. Он более конкретный, устанавливает жестче формы действия, взаимодействия конкретных адвокатов со своими, скажем так, работодателями.

Геннадий Маров, вице-президент Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации:

Он совершенно уникален, как минимум, двумя замечательными положениями этого Закона. Во-первых, монополия, в хорошем смысле слова, адвокатов на судебное представительство и представительно в других органах по разрешению споров. И, второе, когда юридическую помощь может оказывать адвокатское бюро.