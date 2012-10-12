В лесах Витебской области одиннадцатые сутки ищут женщину, ушедшую за грибами

Новости Беларуси. Одиннадцатые сутки продолжаются поиски женщины в Витебской области. Она пошла за ягодами и заплутала в лесах российского приграничья. В поисках задействованы десятки человек. Откликнулись российские спасатели, полиция и волонтеры. С белорусской стороны - местные жители, егеря, кинологи и даже авиация. Добровольные спасательные отряды не оставляют надежду найти пропавшую.

Карту делят на квадраты. На каждый - по группе. Идут патрулями. Работают на отклик. Привлекают внимание потеряшек голосом, стуком по деревьям. Охотники используют как сигнал ружья и рог. Связь между собой по рации.

Поиски сейчас сконцентрированы возле деревни Стасенки. Неподалеку местная жительница слышала крики о помощи. По мнению экспертов Смоленского центра медицины катастроф, к этому времени женщина может обессилеть и вряд ли подаст голос. Но шансы выжить есть.

Анна Бондаренко, координатор поисково-спасательного отряда (Россия):

Наша потеряшка относительно молодая, ей 53 года. Как нам сообщили, особых проблем со здоровьем у нее нет. В лес она ушла подготовленная, имела с собой запас еды, воды, спички.

Александр сам отвозил заблудившуюся Лилию Феклушину вместе с подругой в лес за клюквой. Вечером она не смогла найти дорогу к машине. Пока хватило батарейки, он последним давал ей советы по телефону.

Александр Чернышов:

Где ты находишься? Она - лиственный лес. Что под ногами? Трава. Что делаешь? Собираю хворост. Говорю, жги костер. И когда в 9 вечера в среду звонил ей, она говорит, буду ночевать, я мокрая, и все, связь прервалась с ней…

Десятки человек участвовали в поисках. Местные жители, охотники, егеря, хорошо знающие лес, спасатели, милиционеры, волонтеры, кинологи. Взять след собаке не позволили дожди. Привлекалась авиация. Вертолет замирал в воздухе над подозрительными местами. Но глухой ельник почти не просматривается.

Анатолий Марчук, начальник уголовного розыска Витебского РОВД:

Сложность заключается в том, что местность достаточно непроходимая, болотистые места. В настоящее время в дальнейшем мы проводим мероприятия.

За этот ягодно-грибной сезон только в витебском регионе помощь спасателей потребовалась более 25 раз. Два пенсионера, заблудившиеся еще в июле и сентябре, до сих пор в розыске. Чтобы не пополнить печальную статистику, уходя в лес, нужно не забывать о мерах предосторожности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.