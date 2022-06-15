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Юные патриоты приняли участие в парламентской конференции. Они представили творческие работы на тему войны

15 июня 2022 07:04
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Новости Беларуси. В Международной парламентской конференции приняли участие и юные патриоты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Финалисты проектов, организованных Министерством обороны – конкурсов рисунка, фотоэссе и видеороликов, посвященных сохранению исторической памяти о Великой Отечественной войне.

Юные патриоты приняли участие в парламентской конференции. Они представили творческие работы на тему войны-1

Они представили свое творчество в работе секции «Священный долг живых» в Центральном доме офицеров. Ребята отразили воспоминания прабабушек и дедушек о войне. К слову, в каждой школе нашей страны исторической памяти и патриотическому воспоминанию уделяется большое внимание.

Юные патриоты приняли участие в парламентской конференции. Они представили творческие работы на тему войны-4

Игорь Нырцов, руководитель по военно-патриотическому воспитанию гимназии № 61 Минска:
Мы стараемся привить учащимся прежде всего любовь к Родине, к нашим традициям, истории нашей страны, чтобы ребята приумножали традиции нашего государства, уважали ветеранов войны и труда. Частыми гостями нашей гимназии являются участники Великой Отечественной войны – это малолетняя узница Фрида Рейзман. Тесное сотрудничество у нас налажено с комплексом «Линия Сталина».

Также в работе секции была представлена выставка уникальных предметов, обнаруженных в ходе поисковых работ 52-го специализированного батальона, в том числе с применением 3D-моделирования.

Юные патриоты приняли участие в парламентской конференции. Они представили творческие работы на тему войны-7

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# Год исторической памяти # общество # Игорь Нырцов # Фрида Рейзман # Фотофакт

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