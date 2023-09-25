Студенты и преподаватели юрфака БГУ присоединились к общественному объединению «Белая Русь»

Новости Беларуси. Настоящие патриоты, чья цель – трудиться во благо Родины. В ряды общественного объединения «Белая Русь» вступили студенты и преподаватели юридического факультета БГУ. В рамках акции «Гражданская позиция» обладателями членских билетов стали 15 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Они будут принимать участие в волонтерских и общественных инициативах организации. Некоторые уже успели пройти через «Кадровую лестницу» – обучающий проект, направленный на развитие управленческих навыков молодежи. Перед тем как вручить членские билеты, Олег Романов рассказал новым участникам о работе общественного объединения и ответил на все интересующие их вопросы.

Елизавета Чемоданова, студентка юридического факультета БГУ:

Несмотря на загруженность по учебе, все равно хочется и удается уделять время общественной деятельности, потому что это достаточно важно, это интересно, полезно. Не только для меня самой, но и для своей страны.

Олег Романов, председатель белорусской партии «Белая Русь»:

На сегодня в составе «Белой Руси» молодых людей до 31 года – 20 %. Это говорит о том, что каждый пятый член нашего объединения – молодой человек. Сам факт их вступления в ряды организации говорит об интересе к деятельности.