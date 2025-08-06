Около 73 килограммов хлеба съедает в год каждый белорус

Проследим путь хлеба от поля до стола. Зерно проходит через десятки рук и машин и благодаря предприятиям хлебпрома превращается в ароматные караваи, которые любят все белорусы и многие жители других стран, где можно приобрести нашу хлебобулочную продукцию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

А таких ценителей качественных мучных изделий становится все больше. Экспорт белорусского хлеба в 2024 году увеличился на 30 %, производители не сбавляют темпы и в нынешнем. Сегодня 60 хлебозаводов выпускают сотни наименований продукции. В среднем в год 300 тысяч тонн и 200 новинок. Всего в нашей стране производится около 2 тысяч хлебобулочных изделий. Считается, что каждый белорус съедает в год около 73 килограммов хлеба при норме потребления 250-300 граммов в день.

Крупнейший производитель в Беларуси – предприятие «Минскхлебпром», которое объединяет шесть заводов. А это 66 тысяч тонн продукции в год. Пшеничной муки используется более 28,5 тысячи тонн, ржаной – на 10 тысяч тонн меньше.

Есть у белорусов свои вкусовые предпочтения. Если российские потребители больше любят белый хлеб, пшеничные виды, то наши соотечественники чаще выбирают темный – ржано-пшеничные сорта. Чего только не придумают технологи, чтобы удивить и порадовать гурманов: хлеб охотничий с салом, с добавлением льна и моркови, диетический и полезный – без сахара с отрубями и злаками. С семечками и сухофруктами, фундуком и изюмом, курагой и черносливом, семенами подсолнечника и тыквы.

Названия тоже говорящие: «Хлеб Победы», «Блокадный», «Монастырский» и даже «Космический». Есть даже хлебобат, который в одной буханке объединяет хлеб и батон. Отрасль продолжает развиваться, внедряются новые технологии и рецептуры, чтобы белорусский каравай оставался в тренде.

Ведь хлеб по праву называют одним из брендов нашей страны. А разновидностей караваев у нас действительно немало. От белого и и цельнозернового до ржаного и мультизлакового. Есть у потребителей и свои хлебные фавориты. К примеру, самый популярный – «Нарочанский». Широкий ассортимент у нас и хлебных иностранцев: багетов, чиабатт и фокаччу.

Хлеб – это не только вкусная и полезная еда, но и часть белорусской культуры, испокон веков символ гостеприимства. Хлебом и солью у нас встречают дорогих людей, но не любят нахлебников. Ведь белорусы славятся своим трудолюбием.