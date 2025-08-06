Персональную ответственность чиновников за плохую торговлю на селе ввели в Беларуси

Благодаря Указу Президента, направленному на создание дополнительных условий для развития торговли на территории сельской местности, сфера получит новый импульс для расширения и совершенствования в восьми районах страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В небольших городах, поселках и деревнях появилась возможность масштабировать площади субъектов торговли, доля в объеме розничного товарооборота которых в указанных границах превышает 20 %. В МАРТ пояснили суть новшеств.

Так, в сельские населенные пункты придут крупные сетевые компании. Один из районов, которого коснутся изменения, Дубровенский. Здесь категоричных проблем в этой области нет, но данный эксперимент позволит расширить социальную нагрузку на торговые предприятия и создаст конкурентную среду.

Вера Пантелеева, жительница деревни Жабыки Дубровенского района:

Хотелось бы, как в городе: и сливки, и топленое молоко, и «Оптималь». То у нас тут по минимуму. Молоко, кефир, сметана, творог – все. Чтобы пошире был ассортимент, чтобы мы имели право выбора. Что-то для себя выбрать, что нам нужное.

Сергей Полуйчик, заместитель председателя Дубровенского райисполкома:

Что нам это позволит? Позволит в первую очередь дать то качественное торговое обслуживание, которое имеется в самом городе. Пусть наши жители села не будут ущемлены в плане торгового обслуживания. Конечно же, это расширение ассортимента. И мы ожидаем снижение цен для сельского жителя, что будет положительно влиять и на экономику, и на социальное благополучие.

Согласно Указу, наращивать торговую площадь сетевые игроки смогут только после заключения с местным райисполкомом договора об организации обслуживания населения. Также должны быть согласованы маршруты движения автолавок. Запрос на появление в сельской местности новых магазинов есть, часто торговые точки в небольших населенных пунктах не соответствуют требованиям местных жителей: не хватает нужных товаров, завышена цена. Указ же улучшит качество обслуживания.

Виктор Альхимович, заместитель председателя Толочинского райисполкома:

Мы и раньше писали письма. Но сейчас с подписанием Указа этот шанс стал более реальным. Да, сложный процесс, множество согласований, документы, подготовка, передача маршрутов от Белкоопсоюза к другой торговой сети, которая будет. Это определенное время, сложности. У нас касается это только сельского населения, в городской черте торговых сетей достаточно. Указом предусмотрена и персональная ответственность представителей органов власти за неудовлетворительное торговое обслуживание сельского населения. Для руководителей юридических лиц – за ненадлежащую организацию розничной торговли.