«Юной подпольщице было 17 лет». Новые экспонаты Пуховичского краеведческого музея рассказывают историю геноцида белорусского народа

Новости Беларуси. Новые экспонаты появились в филиале Пуховичского районного краеведческого музея, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Он расположен на базе Марьиногорской средней школы № 3. Выставка посвящена геноциду белорусского народа в годы Великой Отечественной войны.

К уже существующей экспозиции добавились баннеры про юных партизан. Например, 12-летнего разведчика Германа Ли. В период войны он участвовал в операциях. Завел немцев в топкие болота, но погиб и сам. Также на выставке можно познакомиться с историями узников концлагерей и тех, кто был вывезен на работу в Германию.

Дмитрий Варакин, учащийся средней школы № 3:

Мы проводим экскурсии и ходим по памятникам, которые посвящены войне. Это очень интересно – изучать свою историю, историю своей страны.

Любовь Фатьянова, научный сотрудник Пуховичского районного краеведческого музея:

У нас в Пуховичском районе, Марьиной Горке Макар Последович – остарбайтер, Львина Карловна Навальская – узница Освенцима. Они пережили, выжили. Уезжали туда, отправляли их молодыми. Они совсем были молодые. Львине Карловне – юной подпольщице – было 17 лет. Она выполняла задания командования и после последнего задания была арестована.