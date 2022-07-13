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«Юной подпольщице было 17 лет». Новые экспонаты Пуховичского краеведческого музея рассказывают историю геноцида белорусского народа

13 июля 2022 17:16
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Новости Беларуси. Новые экспонаты появились в филиале Пуховичского районного краеведческого музея, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Он расположен на базе Марьиногорской средней школы № 3. Выставка посвящена геноциду белорусского народа в годы Великой Отечественной войны.

«Юной подпольщице было 17 лет». Новые экспонаты Пуховичского краеведческого музея рассказывают историю геноцида белорусского народа-1

К уже существующей экспозиции добавились баннеры про юных партизан. Например, 12-летнего разведчика Германа Ли. В период войны он участвовал в операциях. Завел немцев в топкие болота, но погиб и сам. Также на выставке можно познакомиться с историями узников концлагерей и тех, кто был вывезен на работу в Германию.

«Юной подпольщице было 17 лет». Новые экспонаты Пуховичского краеведческого музея рассказывают историю геноцида белорусского народа-4

Дмитрий Варакин, учащийся средней школы № 3:
Мы проводим экскурсии и ходим по памятникам, которые посвящены войне. Это очень интересно изучать свою историю, историю своей страны.

«Юной подпольщице было 17 лет». Новые экспонаты Пуховичского краеведческого музея рассказывают историю геноцида белорусского народа-7

Любовь Фатьянова, научный сотрудник Пуховичского районного краеведческого музея:
У нас в Пуховичском районе, Марьиной Горке Макар Последович – остарбайтер, Львина Карловна Навальская узница Освенцима. Они пережили, выжили. Уезжали туда, отправляли их молодыми. Они совсем были молодые. Львине Карловне – юной подпольщице – было 17 лет. Она выполняла задания командования и после последнего задания была арестована.

«Юной подпольщице было 17 лет». Новые экспонаты Пуховичского краеведческого музея рассказывают историю геноцида белорусского народа-10

Также учащиеся школы создали свою выставку. Они принесли фотографии родственников, которых коснулась война. И подготовили про них рассказ.

# Великая Отечественная война # общество # Дмитрий Варакин # Любовь Фатьянова # Герман Ли # Макар Последович # Львина Навальская # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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