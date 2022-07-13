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«Ничего не поднимется». Как непогода повлияла на уборочную кампанию в Бресте?

13 июля 2022 17:10
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Новости Беларуси. В Беларуси устраняют последствия непогоды. Территория нашей страны находится под влиянием циклона «Зельда». Оборванные линии электропередач, ливневые дожди и порывистый ветер уже стали причиной аварийных ситуаций, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

«Ничего не поднимется». Как непогода повлияла на уборочную кампанию в Бресте?-1

Так выглядят поля в Брестском районе. Будто после уборки. Циклон проутюжил к земле гектары зерновых. В хозяйстве «Остромечево» больше всего досталось озимой пшенице. Порывы ветра с ливнем повреждают колосья. А вот кому влаги вдоволь, так это кукурузе и сахарной свекле. Активная фаза роста ее требует.  

«Ничего не поднимется». Как непогода повлияла на уборочную кампанию в Бресте?-4

Роман Кравчук, главный агроном сельхозпредприятия «Остромечево»:  
На сегодня в пределах 400 гектаров площадей уже находятся в полеглом состоянии. Это пшеница, немного задело рапс, яровой ячмень. Это естественно, что будут лежать до уборки, и ничего не поднимется. Будем убирать заходами, у нас опыт есть. Практически каждый год часть посевов полегает к уборке, поэтому ничего не сделаешь. Против погоды не пойдешь. Мы выиграем только в количестве осадков. Хозяйство находится в такой зоне, где осадки – лимитирующий фактор для получения стабильных и высоких урожаев. Для нас осадки – это хорошо. Их много не бывает.  

Шквалистые дожди принесли не только неудобства, но и финансовые траты. Как белорусы пострадали от непогоды? Подробности здесь.  

# Уборочная кампания # общество # Роман Кравчук # Кристина Сущеня # Новости Бреста и Брестской области # Фотофакт

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