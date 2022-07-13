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Шквалистые дожди принесли не только неудобства, но и финансовые траты. Как белорусы пострадали от непогоды?

13 июля 2022 17:02
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Новости Беларуси. В Беларуси устраняют последствия непогоды. Территория нашей страны находится под влиянием циклона «Зельда». Оборванные линии электропередач, ливневые дожди и порывистый ветер уже стали причиной аварийных ситуаций, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Шквалистые дожди принесли не только неудобства, но и финансовые траты. Как белорусы пострадали от непогоды?-1

Это видео уже облетело весь интернет. Съемка Лахта Центра, когда циклон «Зельда» накрывает Санкт-Петербург. А набрав силу над северной столицей, непогода ворвалась в Беларусь со шквалистыми порывами ветра до 30 метров в секунду и сильными ливнями.  

Шквалистые дожди принесли не только неудобства, но и финансовые траты. Как белорусы пострадали от непогоды?-3

Светлана Жогальская, начальник отдела Брестского облгидромета:  
Циклон сформировался 10 июля над востоком Черного моря. А 12 июля центр его находился над Беларусью. Немецкие метеорологи назвали этот циклон «Зельда». Пока центр его находится над Беларусью, но уже немножечко идет смещение, сейчас центр в юго-восточном направлении.  

В Бресте на улицы вылилась декадная норма осадков. Ливневые системы не справлялись с потоком воды. Шквалистый ветер с корнем выворачивал деревья. Спасатели и коммунальные службы зафиксировали падение 24 деревьев, шесть из которых рухнули прямо на припаркованные автомобили.  

Шквалистые дожди принесли не только неудобства, но и финансовые траты. Как белорусы пострадали от непогоды?-5

По оперативным данным МЧС, грозовой фронт прошелся по территории всей страны. Стихия повалила порядка полусотни деревьев, повредила машины, кровли и козырьки зданий.  

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# Погода в Беларуси # Кристина Сущеня

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