Шквалистые дожди принесли не только неудобства, но и финансовые траты. Как белорусы пострадали от непогоды?

Новости Беларуси. В Беларуси устраняют последствия непогоды. Территория нашей страны находится под влиянием циклона «Зельда». Оборванные линии электропередач, ливневые дожди и порывистый ветер уже стали причиной аварийных ситуаций, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это видео уже облетело весь интернет. Съемка Лахта Центра, когда циклон «Зельда» накрывает Санкт-Петербург. А набрав силу над северной столицей, непогода ворвалась в Беларусь со шквалистыми порывами ветра до 30 метров в секунду и сильными ливнями.

Светлана Жогальская, начальник отдела Брестского облгидромета:

Циклон сформировался 10 июля над востоком Черного моря. А 12 июля центр его находился над Беларусью. Немецкие метеорологи назвали этот циклон «Зельда». Пока центр его находится над Беларусью, но уже немножечко идет смещение, сейчас центр в юго-восточном направлении.

В Бресте на улицы вылилась декадная норма осадков. Ливневые системы не справлялись с потоком воды. Шквалистый ветер с корнем выворачивал деревья. Спасатели и коммунальные службы зафиксировали падение 24 деревьев, шесть из которых рухнули прямо на припаркованные автомобили.