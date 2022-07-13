Шквалистые дожди принесли не только неудобства, но и финансовые траты. Как белорусы пострадали от непогоды?
Новости Беларуси. В Беларуси устраняют последствия непогоды. Территория нашей страны находится под влиянием циклона «Зельда». Оборванные линии электропередач, ливневые дожди и порывистый ветер уже стали причиной аварийных ситуаций, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Это видео уже облетело весь интернет. Съемка Лахта Центра, когда циклон «Зельда» накрывает Санкт-Петербург. А набрав силу над северной столицей, непогода ворвалась в Беларусь со шквалистыми порывами ветра до 30 метров в секунду и сильными ливнями.
Светлана Жогальская, начальник отдела Брестского облгидромета:
Циклон сформировался 10 июля над востоком Черного моря. А 12 июля центр его находился над Беларусью. Немецкие метеорологи назвали этот циклон «Зельда». Пока центр его находится над Беларусью, но уже немножечко идет смещение, сейчас центр в юго-восточном направлении.
В Бресте на улицы вылилась декадная норма осадков. Ливневые системы не справлялись с потоком воды. Шквалистый ветер с корнем выворачивал деревья. Спасатели и коммунальные службы зафиксировали падение 24 деревьев, шесть из которых рухнули прямо на припаркованные автомобили.
По оперативным данным МЧС, грозовой фронт прошелся по территории всей страны. Стихия повалила порядка полусотни деревьев, повредила машины, кровли и козырьки зданий.
«Ничего не поднимется». Как непогода повлияла на уборочную кампанию в Бресте (подробности здесь)?