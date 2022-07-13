В Беларуси без света осталось более 600 населённых пунктов. Всему виной шквалистые дожди

Новости Беларуси. В Беларуси устраняют последствия непогоды. Территория нашей страны находится под влиянием циклона «Зельда». Оборванные линии электропередач, ливневые дожди и порывистый ветер уже стали причиной аварийных ситуаций, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Шквалистый ветер обрывал и линии электропередач. Без света остались в свыше шестисот населенных пунктов. Больше всего – в Брестской, Гродненской и Минской областях. Аварийные бригады приступили к ликвидации еще ночью.

Владимир Бобров, первый заместитель генерального директора ГПО «Белэнерго»:

Задержка потребителям иногда вызвана и тем, что надо восстановить электроснабжение с более высокого напряжения, но мы с этим справились, и еще раз подчеркиваю, что в ближайшее время по республике все электроснабжение будет восстановлено.

По прогнозам синоптиков, непростые погодные условия в Беларуси сохранятся до конца недели. Спасатели рекомендуют во время непогоды не парковать машины под деревьями и неустойчивыми конструкциями, да и самим по возможности укрываться в помещениях.