Новости Беларуси. ЮНЕСКО призвала Польшу прекратить вырубку деревьев в Беловежской пуще и принять миссию экспертов. Такое требование прозвучало во время заседания Комитета всемирного наследия в Кракове, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Отметим, решение о вырубке на польской территории пущи приняли после нашествия жука-короеда. Местные специалисты решили, что это самый действенный способ борьбы с вредителем. Более того, министр окружающей среды Польши заявил, что необходимо и вовсе исключить пущу из списка всемирного наследия ЮНЕСКО. Но несмотря на подобные призывы местной власти, Польше все же придется отчитаться о состоянии Беловежской пущи на своей территории до конца 2018 года.