«О вас должны больше знать в мире»: какое впечатление произвела Беларусь на делегатов ПА ОБСЕ

Президенту Лукашенко западные политики аплодировали не только из вежливости. И не потому, что он Президент. Международная аудитория сильно отличается от белорусского зала и слушателей из постсоветских стран: менталитет другой, психологические установки иные, мозги повернуты, я бы сказал, наоборот – даже крестятся западные христиане слева направо, а не справа налево, как православный славянский мир. И как бы не хорохорились и пэр, и бауэр – они под влиянием своих СМИ, в своей тонкой паутине идеологии. Что им сообщали о Беларуси в последние годы, особенно в период санкций? В основном «чернуху»…

И вот они с этими установками приехали. Услышали Лукашенко без купюр. Увидели нашу жизнь собственными глазами – не темный город за колючей проволокой, а современную, красивую, безопасную европейскую столицу, не замученных неволей оборванцев, а улыбающихся, хорошо одетых, образованных людей. Что-то перевернулось в головах западных политиков наверняка, и в этом тоже большая польза минского форума. Мы ведь в западные страны приезжаем и чему-то удивляемся, Беларусь их тоже многим удивила – свидетельствует наш обозреватель Яна Шипко.

Яна Шипко, обозреватель:

От жерновов большой политики к белорусским истокам. Делегаты со всего мира приехали в Минск семьями. И одна из целей – открыть для себя Беларусь. Впечатления растут как на дрожжах. Еще бы, узнать такую самобытную Беларусь и даже попробовать на вкус, дорогого стоит!

Как по маслу находят общий язык делегаты не только на официальных заседаниях. По-настоящему семейная атмосфера – тренд минского форума.

Пока в музее старинных ремесел младший представитель этой итальянской фамилии изучал народные инструменты, к высокому искусству прикоснулись уже вместе с главой семьи Монтелла – генеральным секретарем Парламентской ассамблеи ОБСЕ.

Роберто Монтелла, генеральный секретарь Парламентской ассамблеи ОБСЕ:

Это отличная возможность для Беларуси показать, насколько красива эта страна, а для гостей – своими глазами увидеть, что же такое Беларусь. Этот прекрасный вечер превзошел все ожидания, меня лично тронуло, что было много итальянских арий, в особенности неаполитанских, откуда я родом.

Юрген Климке, представитель делегации Германии на 26-й сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ:

Мы просто сражены таким замечательным культурным вечером, мы сегодня ощутили, что искусство на самом деле объединяет, некоторые даже подпевали. Мы прогулялись по городу, я уже не впервые здесь, заметил, как позитивно развивается город, четко организовано движение для большого города, светофоры с обратным отсчетом, одно удовольствие прогуляться по улицам, парки, красивые цветы, все ухожено и чисто. Минск – это город с лоском!

В унисон депутату Бундестага вторил и немецкоязычный испанец Адам Касальс. Дипломат представляет правительство Каталонии в Вене.

Адам Касальс, глава делегации Каталонии на 26-й сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ:

До того, как я попал сюда, я считал самым чистым городом в мире Сингапур, теперь это звание в моих глазах принадлежит Минску.

На родине Адама непростая ситуация, Каталония в ожидании октябрьского референдума, регион хочет независимости. Самоопределение наций, кстати, одна из тем сессии. Впрочем, вопросы внутренней и внешней политики отходят на второй план, пока делегаты открывают новые горизонты Беларуси.

Адам Касальс:

Все люди такие гостеприимные, повсюду, в отеле, даже полицейские!

И уроженец Барселоны, конечно же, не мог пройти мимо футбольного стадиона.

Адам Касальс:

Для нас футбол – это тоже средство интеграции, поэтому мне очень приятно видеть, что у вас тоже ремонтируется такой прекрасный стадион. Спорт очень важен для каждой страны. Здорово, что у вас есть такое напоминание Олимпиады-80.

Яна Шипко:

На Ваш взгляд, у Беларуси получилось стать мостом между Западом и Востоком?

Адам Касальс:

Я все время показываю коллегам в венском офисе, что Беларусь гораздо ближе к центру Европы, чем к Востоку. Поэтому у вас есть очень хорошие предпосылки, чтобы играть центральную роль. И сейчас символично, что парламентарии из важнейших стран мира встретились в Минске, и ваша столица – снова место для диалога. Белорусы должны гордиться тем, что сделали это возможным, предложив такую платформу для переговоров.

ОБСЕ сегодня – одна из немногих организаций, реально объединяющих Восток и Запад. От Ванкувера до Владивостока, как любят повторять делегаты в кулуарах форума.

Крис Смит, представитель делегации США на 26-й сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ:

Я посетил одну из ваших исследовательских лабораторий, где изучают стволовые клетки. Это большой прогресс. Мы могли бы сотрудничать в данной сфере, как и во многих других, например, вместе противодейстовать торговле людьми. А на вчерашней встрече с Президентом я предложил активнее сотрудничать парламентским партиям. Это позитивно скажется на развитиии наших отношений.

Пока элита мировой политики обсуждала будущее трансатлантической безопасности, это фото с геометкой «Минск» облетело всю всемирную паутину в первые часы после публикации. Первое селфи с белорусским Президентом. Сама автор снимка Виктория – сотрудница венского офиса ОБСЕ – родом из Беларуси, такому ажиотажу к публикации не удивляется, ведь о селфи с первым лицом страны могла только мечтать.

Виктория Рачицкая-Кариллет, сотрудник офиса ОБСЕ в Вене:

Бабушка вышла на лавочку и позвала подруг, чтобы показать внучку с Президентом.

Пока без права голоса, но с официальным бейджем. Самой юной участнице Лоранс всего два с половиной месяца! Она прилетела за тысячи километров с другого континента. Кристин в канадском парламенте уже 6 лет, во время выборов была беременна первым ребенком. Ее уникальный пример доказывает: дети – карьере не помеха. И последний созыв белорусского парламента на 34% женский.

Яна Шипко:

Вы могли бы себе представить жить в Минске с ребенком?

Кристин Мур, представитель делегации Канады на 26-й сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ:

Я, конечно, пока немного знаю о Беларуси, но мы с дочкой прогулялись часик по набережной, здесь много воды, зеленых зон, это хорошо для семьи, есть где погулять, нет ощущения каменных джунглей.

Тем временем французские сенаторы и вовсе предпочли уехать из города ради знакомства с наследием Радзивиллов. В оружейной замка потомки мушкетеров философствовали о войне былой и мире нынешнем...

Алайн Нери, глава делегации Франции на 26-й сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ:

Во время наполеоновской компании очень много наших предков шли по возвращении из Москвы через Березину. Виктор Гюго писал: «За одной заснеженной степью идет другая заснеженная степь». Сейчас по дороге мы говорили о том, что за одним зеленым полем идет зеленое поле. Я думаю, что мой прадед с удовольствием бы шел через эти зеленые поля, сожалею, что наши предки были здесь из-за войны, мы здесь находимся, чтобы создавать компанию мира.

Ив Поццо Ди Борго, представитель делегации Франции на 26-й сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ:

Все очень хорошо восстановлено, я оценил, и реставраторы – белорусские мастера, потому что во Франции мы обычно приглашаем итальянцев для таких работ, а вам это не нужно, очень хорошо, фантастика. Я был во многих странах, в Беларуси впервые, для меня это очень спокойная страна, хорошие люди. Это как Швейцария! Да, конечно! Когда прилетаешь в вашу страну, остаешься под впечатлением, это очень мирная страна, и о вас должны больше знать в мире.

Белорусский лен пришелся по душе французским сенаторам. Впечатления и сувениры увезут с собой и американские конгрессмены, и английские лорды. Так что больше о Беларуси за эти дни на разных континентах будут узнавать не только из СМИ.