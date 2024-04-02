«Югославия никогда не была третьим миром». Олег Бондаренко о бомбёжках страны

Мир вспоминает трагедию в Югославии. В нарушение всех международных прав НАТО показала свое истинное лицо агрессора. Кто поддержал в тяжелый час и кого благодарит сербский народ? Специальный выпуск «САСС уполномочен заявить» из Белграда.
Мир вспоминает трагедию в Югославии. В нарушение всех международных прав НАТО показала свое истинное лицо агрессора. Кто поддержал в тяжелый час и кого благодарит сербский народ? Специальный выпуск «САСС уполномочен заявить» из Белграда.
Олег Бондаренко, директор Фонда прогрессивной политики, руководитель проекта «Балканист» (Россия):
Беспрецедентность бомбежек Югославии состояла в том, что к тому моменту все привыкли, что мир поделен на три части: есть золотой миллиард, есть развитый мир, развивающийся и третий мир. Проблемы третьего мира не волновали первый мир и развивающийся. Прецедент Югославии состоял в том, что Югославия никогда не была третьим миром, в какой-то момент увидели, что, оказывается, можно так же, как с условной африканской колонией бывшей поступать. Так же можно поступить и с европейской державой. Это стало прецедентом.
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