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«Югославия никогда не была третьим миром». Олег Бондаренко о бомбёжках страны

02 апреля 2024 13:02
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Мир вспоминает трагедию в Югославии. В нарушение всех международных прав НАТО показала свое истинное лицо агрессора. Кто поддержал в тяжелый час и кого благодарит сербский народ? Специальный выпуск «САСС уполномочен заявить» из Белграда.

«Югославия никогда не была третьим миром». Олег Бондаренко о бомбёжках страны-1

Олег Бондаренко, директор Фонда прогрессивной политики, руководитель проекта «Балканист» (Россия):
Беспрецедентность бомбежек Югославии состояла в том, что к тому моменту все привыкли, что мир поделен на три части: есть золотой миллиард, есть развитый мир, развивающийся и третий мир. Проблемы третьего мира не волновали первый мир и развивающийся. Прецедент Югославии состоял в том, что Югославия никогда не была третьим миром, в какой-то момент увидели, что, оказывается, можно так же, как с условной африканской колонией бывшей поступать. Так же можно поступить и с европейской державой. Это стало прецедентом.

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# Международная политика # общество # Олег Бондаренко

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