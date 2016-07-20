Жителям Фрунзенского района Минска презентовали проект по строительству двух новых парков

Новости Беларуси. Жителям Фрунзенского района презентовали новый градостроительный проект. Речь идёт о двух новых парках, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Один расположится в лесном массиве микрорайона Медвежино. На его территории планируется создать площадки для игр и отдыха, спортивные зоны, беседки, пешеходные и велосипедные дорожки. По улице Горецкого также предусмотрено строительство физкультурно-оздоровительного комплекса.

Ещё один парк планируется создать в границах улиц Лобанка, Шамякина, Матусевича.

Напомним, минчанам предложили поучаствовать в общественном обсуждении проекта. Оно продлится до 11 августа. Всех, кого беспокоит судьба этой территории, могут приходить, звонить и писать в администрацию Фрунзенского района.