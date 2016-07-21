Приехал к бабушке и основал музей: подросток собрал 350 экспонатов из истории деревни под Пинском

Новости Беларуси. Приехал к бабушке в гости и основал целый музей. В Пинском районе неравнодушный школьник собирает экспонаты, которые рассказывают об истории целой деревни.

Идея создания большой экспозиции принадлежит 9-класснику Андрею Полюховичу.

Позже ее поддержали и местные жители. Да так активно, что в Больших Дворцах с населением в 40 человек появился полноценный музей – а это 8 выставочных залов и больше 350 экспонатов, среди которых есть и достаточно редкие.

Фонд музея пополняется с каждым днем. А со временем обещает перерасти в настоящий музейный комплекс, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Андрей Полюхович, основатель музея:

Самые интересные вот для меня это «Искра», первый номер, 1900 год, самовар – 1870-ый, вилка – 1937 год, газивочка, элементы весов, вот одежда дворчан, обувь женская – 20-ые годы. Как бы хотелось, чтобы этот музей стал отправной точкой в маршруте по деревням Полесья, по их тайным, загадочным и даже мистическим местам.

Владимир Федорович, житель деревни Большие Дворцы:

Чтобы было хоть что-то молодым увидеть, вспомнить. Хотя бы земляки этого поколения когда-нибудь приедут, да посмотрят, что было, когда деды, отцы жили на этом месте.