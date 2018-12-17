Ёлочные украшения, свежая выпечка и глинтвейн: Рождественская ярмарка развернулась у Дворца спорта

Новости Беларуси. В Минске начала работу традиционная Рождественская ярмарка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. В Минске начала работу традиционная Рождественская ярмарка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Торговые ряды развернулись у Дворца спорта. В 32 павильонах, стилизованных под деревянные домики, есть все, что создаёт праздничное настроение: ёлочные украшения, сувениры, подарочные наборы.
Кроме этого посетители могут угоститься горячими блинами, свежей выпечкой, чаем. И просто весело провести время.
Отличная ярмарка. Пока людей мало. Можно хорошо пройтись, посмотреть, выбрать, покушать, глинтвейна выпить. Греться как-то надо. Хотим ёлочные игрушки, хотим подарки.
Молодёжи хорошо и старикам нормально. Отдыхать можно. Классно, все красиво.
В этом году наибольшим спросом пользуются новогодние гирлянды, шары, Деды Морозы, свиночки.
Ярмарка будет работать до середины января. А в новогоднюю ночь посетителей здесь ждут до 4 утра.