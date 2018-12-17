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Ёлочные украшения, свежая выпечка и глинтвейн: Рождественская ярмарка развернулась у Дворца спорта

17 декабря 2018 08:39
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Новости Беларуси. В Минске начала работу традиционная Рождественская ярмарка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ёлочные украшения, свежая выпечка и глинтвейн: Рождественская ярмарка развернулась у Дворца спорта-1

Ёлочные украшения, свежая выпечка и глинтвейн: Рождественская ярмарка развернулась у Дворца спорта-3

Торговые ряды развернулись у Дворца спорта. В 32 павильонах, стилизованных под деревянные домики, есть все, что создаёт праздничное настроение: ёлочные украшения, сувениры, подарочные наборы.

Ёлочные украшения, свежая выпечка и глинтвейн: Рождественская ярмарка развернулась у Дворца спорта-6

Кроме этого посетители могут угоститься горячими блинами, свежей выпечкой, чаем. И просто весело провести время.

Ёлочные украшения, свежая выпечка и глинтвейн: Рождественская ярмарка развернулась у Дворца спорта-9

Отличная ярмарка. Пока людей мало. Можно хорошо пройтись, посмотреть, выбрать, покушать, глинтвейна выпить. Греться как-то надо. Хотим ёлочные игрушки, хотим подарки.

Ёлочные украшения, свежая выпечка и глинтвейн: Рождественская ярмарка развернулась у Дворца спорта-12

Молодёжи хорошо и старикам нормально. Отдыхать можно. Классно, все красиво.

Ёлочные украшения, свежая выпечка и глинтвейн: Рождественская ярмарка развернулась у Дворца спорта-15

В этом году наибольшим спросом пользуются новогодние гирлянды, шары, Деды Морозы, свиночки.

Ёлочные украшения, свежая выпечка и глинтвейн: Рождественская ярмарка развернулась у Дворца спорта-18

Ярмарка будет работать до середины января. А в новогоднюю ночь посетителей здесь ждут до 4 утра.

# Ярмарки в Минске # общество # Фотофакт

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