Ёлочные украшения, свежая выпечка и глинтвейн: Рождественская ярмарка развернулась у Дворца спорта

Новости Беларуси. В Минске начала работу традиционная Рождественская ярмарка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Торговые ряды развернулись у Дворца спорта. В 32 павильонах, стилизованных под деревянные домики, есть все, что создаёт праздничное настроение: ёлочные украшения, сувениры, подарочные наборы.

Кроме этого посетители могут угоститься горячими блинами, свежей выпечкой, чаем. И просто весело провести время.

Отличная ярмарка. Пока людей мало. Можно хорошо пройтись, посмотреть, выбрать, покушать, глинтвейна выпить. Греться как-то надо. Хотим ёлочные игрушки, хотим подарки.

Молодёжи хорошо и старикам нормально. Отдыхать можно. Классно, все красиво.

В этом году наибольшим спросом пользуются новогодние гирлянды, шары, Деды Морозы, свиночки.