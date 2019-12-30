Ёлочка, Дед Мороз и даже сани. Минские дайверы встретили Новый год под водой

Новости Беларуси. Столичные дайверы встретили Новый Год под водой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На дне установили елку, а сами облачились в веселые карнавальные костюмы. Подводный праздник дополнили хороводы и тосты с шампанским. Нашлось место и традиционным зимним забавам.

Такой экстремальный формат праздника требует от дайверов мастерства. Тренируются любители подводного плавания круглый год. Яне Шипко тоже удалось погрузиться в праздничную атмосферу. «Это как в космосе встретить Новый год». Дайверы устроили праздник под водой с ёлкой и в карнавальных костюмах

Акваланги тюнингуются мишурой и самодельными гирляндами, а гидрокостюмы заменяют карнавальные образы. Погружение должно быть блестящим во всех смыслах.

Традиция такая: каждый год накануне 31 декабря дайверы с друзьями раньше всех буквально окунаются в праздничную атмосферу.

Александр Игначков, дайвер:

Не только Новый год мы проводим, уже и Хеллоуин, и свадьбу проводили недавно. Все, что хочешь можно проводить под водой. Было бы желание.

7 метров под водой не помеха всем новогодним атрибутам. Ёлку удержит на дне специальный груз. Ведь как же без хороводов. С собой даже музыка – правда, чтобы услышать её, дайверы включают воображение.

По приезду на курорт получение сертификата ПАДИ, необходимого для дайвинга, потребует много времени и денег. Так что лучше подготовиться заранее и потренироваться в бассейне.

Как говорится: готовь сани летом, а ласты зимой! Хотя и сани тоже. С собой дайверы захватили весь зимний инвентарь. Катались на санках, лыжах и играли в хоккей.

Подводные зимние забавы только кажутся пустячными, на самом деле это развлечение для дайверов с хорошими навыками плавучести. Но, вне зависимости от уровня мастерства, большинство любителей подводного плавания в один голос говорят, что дайвинг – это просто космос.





Максим Пипкин, дайвер:

Это как ты в детстве мечтаешь стать космонавтом, а тут рутина. Потом пробуешь дайвинг, и такой: ой, а это же почти то же самое, невесомость такая!

Ольга заболела дайвингом с первого погружения. Кстати, сама работает врачом и утверждает, что это хобби даже полезно для здоровья.

Хочется увидеть праздник своими глазами. Но без подготовки взять меня на дно противопоказано. Всё же после короткого инструктажа и развеивания моих фобий морская Снегурочка соглашается взять меня с собой посмотреть на подводную ёлку. И это правда завораживает, словно другая реальность.

