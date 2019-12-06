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Ёлка от жителей района и конкурс на лучшее украшение: как готовятся к Новому году в Старых Дорогах

06 декабря 2019 14:52
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Новости Беларуси. Елку уже начали украшать в Старых Дорогах, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Ёлка от жителей района и конкурс на лучшее украшение: как готовятся к Новому году в Старых Дорогах-1

Новогоднее дерево городу дарят сами жители непосредственно со своего приусадебного участка. Его устанавливают на центральной площади. Дерево с так называемыми голубыми ветками в высоту более 14 метров.

Ёлка от жителей района и конкурс на лучшее украшение: как готовятся к Новому году в Старых Дорогах-4

Николай Журавлев, заместитель директора Стародорожского жилищно-коммунального хозяйства:
Стало доброй традицией стародорожанам дарить елку. Елку подарила нам жительница поселка Ивановка Пинчук Елена Тихоновна. Выращена около ее подворья.

Ёлка от жителей района и конкурс на лучшее украшение: как готовятся к Новому году в Старых Дорогах-7

Кроме того, в период с 20 по 24 декабря будет проведен смотр-конкурс на лучшее новогоднее оформление административных зданий, магазинов и зданий индивидуальных предпринимателей и частных подворий граждан.

Ёлка от жителей района и конкурс на лучшее украшение: как готовятся к Новому году в Старых Дорогах-10

Украшают к зимним праздникам весь город. Из новинок – большой светодиодный новогодний шар.

# Новый год # общество # Николай Журавлёв # Фотофакт

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