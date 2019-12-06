Прокат инвентаря – от 2 до 5 рублей. В Минской области готовят хоккейные площадки и ледовые катки

Новости Беларуси. К зимним развлечениям на свежем воздухе готовятся в Минской области. Более 30 хоккейных площадок и 20 ледовых катков зальют во всех районах, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Также для тех, кто предпочитает преодоления длинных дистанций, подготовят около 30 лыжных трасс.

Вячеслав Шипарев, заместитель начальника управления спорта и туризма Миноблисполкома:

Лыж будет в общей сумме более 3000 пар. Коньков будет почти 5000 пар, они есть в наличии, готовы к предоставлению. Цены проката – начиная от 2 до 5 рублей.

Мы ставим условия так, чтобы те люди, которые приходят на ледовый каток, могли попить горячего чаю, в комфортных условиях переодеться.