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Прокат инвентаря – от 2 до 5 рублей. В Минской области готовят хоккейные площадки и ледовые катки

06 декабря 2019 14:32
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Новости Беларуси. К зимним развлечениям на свежем воздухе готовятся в Минской области. Более 30 хоккейных площадок и 20 ледовых катков зальют во всех районах, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Прокат инвентаря – от 2 до 5 рублей. В Минской области готовят хоккейные площадки и ледовые катки-1

Также для тех, кто предпочитает преодоления длинных дистанций, подготовят около 30 лыжных трасс.

Прокат инвентаря – от 2 до 5 рублей. В Минской области готовят хоккейные площадки и ледовые катки-4

Вячеслав Шипарев, заместитель начальника управления спорта и туризма Миноблисполкома:
Лыж будет в общей сумме более 3000 пар. Коньков будет почти 5000 пар, они есть в наличии, готовы к предоставлению. Цены проката – начиная от 2 до 5 рублей.

Мы ставим условия так, чтобы те люди, которые приходят на ледовый каток, могли попить горячего чаю, в комфортных условиях переодеться.

Прокат инвентаря – от 2 до 5 рублей. В Минской области готовят хоккейные площадки и ледовые катки-7

Заливать площадки начнут при устойчивой морозной погоде. Для желающих как можно быстрее встать на лыжи работают четыре горнолыжных центра с искусственным снегом.

# Зимние виды спорта # общество # Вячеслав Шипарев # Фотофакт

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