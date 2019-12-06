«Это прототип экзоскелета руки. Он может пригодиться для освоения новых планет». Чему учат в Оршанской IT-академии

Владислав Филипенко, учащийся IT-академии:

Если мы, подростки, дети, захотим развиваться, нам сейчас предоставляют возможность. Если раньше у нас не было всего этого, надо было как-то саморазвитием заниматься, то сейчас у нас развивается 3D-печать, лазерная гравировка.