Прямой эфир

«Это прототип экзоскелета руки. Он может пригодиться для освоения новых планет». Чему учат в Оршанской IT-академии

06 декабря 2019 10:07
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Финансовая грамотность и профориентация молодежи – одни из главных задач системы образования. И здесь на помощь приходят ресурсные центры. Корреспонденты программы «Специальный репортаж» посетили Оршанский механико-экономический колледж.

«Это прототип экзоскелета руки. Он может пригодиться для освоения новых планет». Чему учат в Оршанской IT-академии-1

Центр машиностроения оснащен самым современным оборудованием, прототипы которого используются на ведущих мировых заводах. Обучаться смогут ребята профильных колледжей страны, а специалисты заводов – проходить переподготовку. На ступень раньше – не путать со словом «ниже» – стоит IT-академия.

«Это прототип экзоскелета руки. Он может пригодиться для освоения новых планет». Чему учат в Оршанской IT-академии-4

Назар Готов, учащийся IT-академии:
Это прототип экзоскелета руки. Он может пригодиться, например, в будущем для освоения новых планет или на заводах, помочь человеку работать с химическими препаратами, чтобы не повредить руку вредным воздействием. И также помочь человеку поднять более тяжелые объекты.

«Это прототип экзоскелета руки. Он может пригодиться для освоения новых планет». Чему учат в Оршанской IT-академии-7

«Это прототип экзоскелета руки. Он может пригодиться для освоения новых планет». Чему учат в Оршанской IT-академии-9

В 2016 году при поддержке Парка высоких технологий в Орше открыли первую лабораторию по программированию. Сегодня их три. Расширяется детская IT-академия прямо пропорционально информационным технологиям.

«Это прототип экзоскелета руки. Он может пригодиться для освоения новых планет». Чему учат в Оршанской IT-академии-12

«Это прототип экзоскелета руки. Он может пригодиться для освоения новых планет». Чему учат в Оршанской IT-академии-14

Владислав Филипенко, учащийся IT-академии:
Если мы, подростки, дети, захотим развиваться, нам сейчас предоставляют возможность. Если раньше у нас не было всего этого, надо было как-то саморазвитием заниматься, то сейчас у нас развивается 3D-печать, лазерная гравировка.

«Это прототип экзоскелета руки. Он может пригодиться для освоения новых планет». Чему учат в Оршанской IT-академии-17

Владимир Куприянцев, педагог IT-академии:
В 2019-2020 году мы собираемся открыть нашу мастерскую, где будет оборудована и паяльными станциями и столами электромонтажника, плоттерами, чтобы расширить спектр и давать более сильную базу.

Главная цель IT-академии –  воспитать не столько программистов, сколько грамотных специалистов для промышленности.

# It-технологии # общество # Назар Готов # Владислав Филипенко # Владимир Куприянцев

Другие новости рубрики

Все новости
1 600 метров в месяц изо льна и хлопка. Кружева для слуцких поясов делают в Орше
06 декабря 2019 09:59

1 600 метров в месяц изо льна и хлопка. Кружева для слуцких поясов делают в Орше

Адыгейский, чечил, качотта, халлуми: белорусская фермерша делает уникальные сыры
06 декабря 2019 09:12

Адыгейский, чечил, качотта, халлуми: белорусская фермерша делает уникальные сыры

Кто эти люди с муралов на Притыцкого и как зарубежные художники общались с белорусами при помощи песен
06 декабря 2019 08:50

Кто эти люди с муралов на Притыцкого и как зарубежные художники общались с белорусами при помощи песен