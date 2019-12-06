«Это прототип экзоскелета руки. Он может пригодиться для освоения новых планет». Чему учат в Оршанской IT-академии

Финансовая грамотность и профориентация молодежи – одни из главных задач системы образования. И здесь на помощь приходят ресурсные центры. Корреспонденты программы «Специальный репортаж» посетили Оршанский механико-экономический колледж.
Финансовая грамотность и профориентация молодежи – одни из главных задач системы образования. И здесь на помощь приходят ресурсные центры. Корреспонденты программы «Специальный репортаж» посетили Оршанский механико-экономический колледж.
Центр машиностроения оснащен самым современным оборудованием, прототипы которого используются на ведущих мировых заводах. Обучаться смогут ребята профильных колледжей страны, а специалисты заводов – проходить переподготовку. На ступень раньше – не путать со словом «ниже» – стоит IT-академия.
Назар Готов, учащийся IT-академии:
Это прототип экзоскелета руки. Он может пригодиться, например, в будущем для освоения новых планет или на заводах, помочь человеку работать с химическими препаратами, чтобы не повредить руку вредным воздействием. И также помочь человеку поднять более тяжелые объекты.
В 2016 году при поддержке Парка высоких технологий в Орше открыли первую лабораторию по программированию. Сегодня их три. Расширяется детская IT-академия прямо пропорционально информационным технологиям.
Владислав Филипенко, учащийся IT-академии:
Если мы, подростки, дети, захотим развиваться, нам сейчас предоставляют возможность. Если раньше у нас не было всего этого, надо было как-то саморазвитием заниматься, то сейчас у нас развивается 3D-печать, лазерная гравировка.
Владимир Куприянцев, педагог IT-академии:
В 2019-2020 году мы собираемся открыть нашу мастерскую, где будет оборудована и паяльными станциями и столами электромонтажника, плоттерами, чтобы расширить спектр и давать более сильную базу.
Главная цель IT-академии – воспитать не столько программистов, сколько грамотных специалистов для промышленности.