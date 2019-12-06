Просто приложить палец к камере смартфона. Как работает приложение для определения уровня стресса

Новости Беларуси. Резидент ПВТ разработал уникальное приложение, которое персонально измеряет и контролирует уровень стресса сотрудника, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Процедура занимает всего пару минут, а вот полученными данными работник может поделиться со своим начальником. Благодаря такой схеме, уверяют разработчики, владелец той или иной компании может вовремя вывести бизнес из-под удара. Корреспондент Кристина Федорович выведала секрет технологии и, конечно, испробовала ее на себе.

Для многих будни – это своеобразный треугольник «дом-работа-дом». А в облаке ассоциаций с той самой работой то и дело можно встретить слово «стресс». В мае 2019 года Всемирная организация здравоохранения признала синдром эмоционального выгорания болезнью. В итоге, страдает не только сотрудник, но и вся команда, а значит, и компания. В век технологий прогресс добрался и до этой щепетильной темы.

Янина Грицкевич, PR-менеджер компании-разработчика:

Появилась новая функция – измерение уровня стресса. В нее можно зайти прямо из мобильного приложения, просто нажав кнопку «Уровень стресса». Приложение рекомендует измерять уровень стресса каждый день хотя бы в течение недели, чтобы показатель был более-менее объективным.

Механизм прост: нужно приложить палец к камере смартфона на пару минут – и программа тут же измеряет уровень стресса, энергии и продуктивности. Умная технология следит за изменением интервала между сердечными циклами.

Янина Грицкевич:

Показывается пульс. Вы сами можете видеть, как он у вас меняется. После этого нужно ответить на несколько вопросов. Можно также выбрать время суток. И теперь уже выдаст результат. Одна кнопка – и результат уже у начальника или же у коллеги, с которым вы хотите поделиться.

Полина Ганкович, директор компании-разработчика:

Ну что, Кристина, получила ваш результат. 80 % стресса – конечно, есть над чем подумать. Само приложение дает рекомендации: оно говорит, что вам надо отдохнуть и повысить свою продуктивность. Для руководителя это информация для принятия управленческих решений. У нас теперь есть смысл более детально пообщаться и сопоставить эти данные с результатами выполнения ваших задач. Вполне возможно, действительно пока есть смысл заняться какой-то более рутинной работой, которая не требует серьезной вовлеченности, чтобы восстановить баланс. Такой метод сегодня применяют в спорте, медицине и космонавтике. А вот что касается переработки, то в большинстве стран мира сейчас ведут учет не по количеству рабочих дней, а по часам. Так, например, в Австрии максимальная трудовая неделя – 50 часов, в Италии – 48, а в Финляндии – 40. Но, как утверждают специалисты, в зоне риска эмоционального сбоя не все.

Катерина Севостьян, психолог:

Это, как правило, поколение 30-35+. Это люди, которые воспитывались в постсоветском пространстве. Их воспитание строилось на том, что главное – достичь результата, не обращая внимание на себя. Поэтому эти люди больше всего сталкиваются с таким явлением, как выгорание.