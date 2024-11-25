За мир и процветание – в Беларуси продолжается сбор подписей в поддержку потенциальных кандидатов в Президенты

По всей стране проходят пикеты в поддержку потенциальных кандидатов в Президенты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Инициативные группы по сбору подписей работают в разных точках всех городов и поселков Беларуси ежедневно: на дому, рабочих местах предлагают населению поддержать кандидатов, а в локациях с большой проходимостью организуют пикеты. Накануне местом притяжения горожан стала точка у входа в один из торговых центров. Минчане с удовольствием совмещали воскресный шопинг и участие в общественно-политической жизни. Свои подписи ставят за мир, процветание и благополучие родной страны.

Самое главное, чтобы мы жили в мирной стране. Тогда мы можем реализовать все, все свои задумки. Тот, кто любит свою страну, тот, кто хочет жить в спокойной и мирной стране, придет и проголосует.