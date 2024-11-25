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За мир и процветание – в Беларуси продолжается сбор подписей в поддержку потенциальных кандидатов в Президенты

25 ноября 2024 06:33
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По всей стране проходят пикеты в поддержку потенциальных кандидатов в Президенты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За мир и процветание – в Беларуси продолжается сбор подписей в поддержку потенциальных кандидатов в Президенты-2

Инициативные группы по сбору подписей работают в разных точках всех городов и поселков Беларуси ежедневно: на дому, рабочих местах предлагают населению поддержать кандидатов, а в локациях с большой проходимостью организуют пикеты. Накануне местом притяжения горожан стала точка у входа в один из торговых центров. Минчане с удовольствием совмещали воскресный шопинг и участие в общественно-политической жизни. Свои подписи ставят за мир, процветание и благополучие родной страны.

За мир и процветание – в Беларуси продолжается сбор подписей в поддержку потенциальных кандидатов в Президенты-4

Самое главное, чтобы мы жили в мирной стране. Тогда мы можем реализовать все, все свои задумки. Тот, кто любит свою страну, тот, кто хочет жить в спокойной и мирной стране, придет и проголосует.

За мир и процветание – в Беларуси продолжается сбор подписей в поддержку потенциальных кандидатов в Президенты-6

В январе я буду голосовать за традиционные ценности, планомерное развитие страны и общую безопасность.

Отметим, инициативные группы будут собирать подписи по 6 декабря включительно. Затем подписные листы проверят на достоверность. Регистрация кандидатов в Президенты Беларуси начнется 22 декабря.

# Выборы в Беларуси # Президентские выборы # Выборы

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