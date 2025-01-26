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Явка избирателей на выборах Президента Беларуси составила 85,7% на момент закрытия участков – ЦИК

26 января 2025 18:54
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Как стало известно, по состоянию на 20:00 явка избирателей на выборах Президента Беларуси составила 85,7 %, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

За официальными заявлениями Центральной избирательной комиссии следит Виктория Ходосок.

Явка избирателей на выборах Президента Беларуси составила 85,7% на момент закрытия участков – ЦИК-2

Виктория Ходосок, политический обозреватель СТВ:
Подробностями хода голосования поделился Игорь Карпенко. По стране на 8 вечера проголосовали 85,7 % избирателей.

В день выборов в Беларуси родились 79 детей – данные ЦИК с 00:00 до 20:00.

Явка избирателей на выборах Президента Беларуси составила 85,7% на момент закрытия участков – ЦИК-4

Игорь Карпенко, председатель Центральной избирательной комиссии Беларуси:
По Брестской области на 20 часов приняло участие в голосовании 90,56 %, по Витебской области – 86,39 %, по Гомельской области – 91,54 %. по Гродненской области – 89,28 %. По Минской области – 86,71 %, по Могилевской области – 92,64 %. Город Минск – 69,72 %. Таким образом, по стране процент избирателей, получивших бюллетени для голосования, составил 85,70 %.

Явка избирателей на выборах Президента Беларуси составила 85,7% на момент закрытия участков – ЦИК-6

Виктория Ходосок:
Выступили на пресс-конференции и представители избирательных комиссий Минска. Было отмечено, что все проходило довольно спокойно, выноса бюллетеней не было, но случаи фотографирования зафиксированы. Как объяснили сами люди, якобы на память.

Напомним, предварительные результаты хода голосования станут известны за полночь, в 2:30 ночи запланирована пресс-конференция.

Будем следить за поступающей информацией. Завтра, 27 января, выездная студия СТВ продолжит работу в Инфоцентре. Подключайтесь к эфиру!

# Президентские выборы # Выборы # Выборы в Беларуси # ЦИК Беларуси

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