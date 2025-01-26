Явка избирателей на выборах Президента Беларуси составила 85,7% на момент закрытия участков – ЦИК

Как стало известно, по состоянию на 20:00 явка избирателей на выборах Президента Беларуси составила 85,7 %, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

В день выборов в Беларуси родились 79 детей – данные ЦИК с 00:00 до 20:00.

Игорь Карпенко, председатель Центральной избирательной комиссии Беларуси: По Брестской области на 20 часов приняло участие в голосовании 90,56 %, по Витебской области – 86,39 %, по Гомельской области – 91,54 %. по Гродненской области – 89,28 %. По Минской области – 86,71 %, по Могилевской области – 92,64 %. Город Минск – 69,72 %. Таким образом, по стране процент избирателей, получивших бюллетени для голосования, составил 85,70 %.

Виктория Ходосок:

Выступили на пресс-конференции и представители избирательных комиссий Минска. Было отмечено, что все проходило довольно спокойно, выноса бюллетеней не было, но случаи фотографирования зафиксированы. Как объяснили сами люди, якобы на память.

Напомним, предварительные результаты хода голосования станут известны за полночь, в 2:30 ночи запланирована пресс-конференция.