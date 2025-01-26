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Явка избирателей на 10.00 на выборах Президента Республики Беларусь составила 47,56%

26 января 2025 08:17
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Явка избирателей на выборах президента Беларуси по данным на 10 часов утра 26 января составила 47,56%. Такие цифры озвучил председатель ЦИК нашей страны Игорь Карпенко.  

Явка избирателей на 10.00 на выборах Президента Республики Беларусь составила 47,56%-1

В Брестской области получили бюллетени 51,09% граждан, в Витебской - 45,87%, в Гомельской - 51,16%, в Гродненской - 46,49%, в Минской - 45,90%, в Могилевской -  48,79%, в г.Минске - 44,39%.

# Выборы # Президентские выборы # ЦИК Беларуси

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