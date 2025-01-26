Явка избирателей на 10.00 на выборах Президента Республики Беларусь составила 47,56%

Явка избирателей на выборах президента Беларуси по данным на 10 часов утра 26 января составила 47,56%. Такие цифры озвучил председатель ЦИК нашей страны Игорь Карпенко.
Явка избирателей на выборах президента Беларуси по данным на 10 часов утра 26 января составила 47,56%. Такие цифры озвучил председатель ЦИК нашей страны Игорь Карпенко.
В Брестской области получили бюллетени 51,09% граждан, в Витебской - 45,87%, в Гомельской - 51,16%, в Гродненской - 46,49%, в Минской - 45,90%, в Могилевской - 48,79%, в г.Минске - 44,39%.