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Ярмарка стоковых непродовольственных товаров пройдет 28-29 мая в Минске

27 мая 2016 17:48
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Новости Беларуси. Время большой торговли. В эти выходные на площадке у Дворца спорта развернутся ряды со швейной, трикотажной и галантерейной продукцией. В столице пройдет четвертая специализированная ярмарка стоковых непродовольственных товаров.

В распродаже примут участие более полусотни белорусских производителей. Причем в ассортименте будут как новые модели, так и товары из старых коллекций.

Предприятия предложат скидку на свой ассортимент в размере от 30-ти процентов.

К слову, в ближайшие выходные единый день скидок будет объявлен по всей стране. Приобрести качественную и недорогую продукцию можно будет во всех универмагах и некоторых торговых центрах Минска, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

# общество # Ярмарки в Минске

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