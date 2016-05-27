Белорусские правоохранители раскрыли деятельность международного наркосиндиката

Новости Беларуси. Правоохранители раскрыли деятельность международного наркосиндиката. Гашиш из Марокко в Беларусь и Россию поставляла группа из 16 человек. Среди них и граждане нашей страны.

Незаконный бизнес работал с 2013 года. Товар шел крупными партиями из Испании. Тайники в элитных внедорожниках профессионально маскировали и обрабатывали специальными химическими веществами. В некоторых случаях гашиш находили, лишь сняв двигатель автомобиля. В общей сложности в Беларусь переправили более тонны наркотика.

Георгий Евчар, заместитель начальника управления информации и общественных связей Министерства внутренних дел Республики Беларусь:

Прибыль исчислялась десятками миллионов долларов. Кстати, на преступные доходы злоумышленники приобретали недвижимость, дорогостоящие иномарки, украшения. И на многое имущество следствием уже наложен арест. С учетом масштабности задержания производились одновременно в Российской Федерации, в Польше и в Беларуси. Данная международная преступная организация была неотъемлемой частью международного наркотрафика. В настоящее время возбуждено уголовное дело и проводится очередной комплекс мероприятий по установлению иных участников преступного сообщества.

Задерживались подозреваемые в Беларуси, Польше и России. Несколько фигурантов еще в розыске. Но лидеры группировки за решеткой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.