Белорусские студотряды: где молодежь работает летом и сколько зарабатывает?

Новости Беларуси. Более 70-ти тысяч юношей и девушек это лето проведут с пользой для себя и общества. В Беларуси начался летний трудовой семестр. Молодые люди получат практику и, что немаловажно – возможность заработать. Где и сколько – интересовался корреспондент программы Новости «24 часа» на СТВ.

Женя Атрошкин на площадке на правах старшего. Как-никак командир целого студотряда! Его название «Доброволец». И каждый из этих ребят здесь действительно по своему желанию – желанию чему-то научиться и заработать.

Евгений Атрошкин, командир студенческого отряда «Доброволец»:

В прошлом году я себе позволил купить новый хороший ноутбук, а в этом планирую поработать здесь хорошенько и насобирать себе на машину.

Учащиеся Белыничского профлицея помогают хозяйству в строительстве и благоустройстве животноводческого комплекса.

Михаил Скусов, заместитель директора сельхозпредприятия «Колхоз «Родина»:

Мы довольны, вопросов нет к их работе. Ребята поставленные задачи выполняет качественно и добросовестно.

Романтику студенческих отрядов в нынешнем году прочувствуют более 70-ти тысяч белорусских юношей и девушек. Создаются строительные, педагогические, сервисные и даже медицинские студотряды. Кто желает заработать больше, стремится в строительство.

Павел Алекса, первый секретарь Могилевского областного комитета БРСМ:

Нужен физический труд, квалификация, как правило. И парни, ребята с определенными физическими данными.

Энергии молодым студотрядовцам не занимать. Интересы ведут их далеко за пределы Беларуси. Ребята из Витебского педуниверситета, например, 5-й год подряд отправляются в «Орленок», на черноморское побережье. Успевают и поработать, и отдохнуть.

Андрей Сеньков, комиссар выездного сервисного студенческого отряда «Орленок»:

Очень понравилось, заработок, отдых хороший, хорошо себя проявили, благодарность получили. Рабочий день нас устраивает: 2 через 2.

Получить студотрядовскую путевку на курорты Краснодарского края для студента непросто – выбирают лучших из лучших.

Анастасия Самкнулова, студент Могилевского государственного университета имени А. Кулешова:

Я думаю что, испытаю кучу эмоций, впечатлений, познакомлюсь с новыми людьми.

Так что заработать деньги для студента все же не самое главное. Для большинства участие в трудовом семестре – это возможность сменить обстановку, весело провести летние каникулы и найти новых друзей – на то она и молодость.