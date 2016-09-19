Будущие специалисты легкой промышленности с нелегкими судьбами: как ученицам Сенненской школы-интерната дают профессию

Новости Беларуси. Где учился, там и пригодился. Сенненская школа-интернат, что на Витебщине, – одна из немногих учреждений, где налажено собственное производство. И единственная, где вместе с аттестатом получают диплом о профобразовании. На днях благодаря спонсору – обувному холдингу – здесь появилось новое швейное оборудование. И теперь выпускники интерната могут практиковаться не только в пошиве постельного белья, но и кожаных изделий. О том, как со школьной скамьи ступают на карьерную лестницу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За швейной машинкой для тяжелых тканей – девочка с тяжелой судьбой. Таких называют сиротами при живых родителях. Мама дочерью не интересуется лет 10. А девочка уже не ей, себе доказывает: она может все. Например,

научиться шить всего за год.

Валерия Богданова, воспитанник Сенненской школы-интерната:

В любом случае, уметь шить любой девушке, любой женщине всегда пригодится. Я думаю, что я буду поступать в университет. И, вполневозможно, что свяжу свою жизнь с легкой промышленностью.

У лучшей ученицы – самый ответственный участок. Девочка сшивает кожаные лоскутки на швейной машинке, подаренной недавно интернату бизнесменами. На технике попроще, тоже спонсорской, изготавливают постельное и столовое белье. Вручную работают над сувенирами. В итоге –

зарплата раз в три месяца и уверенность в будущем.

Анна Телепнева, воспитанник Сенненской школы-интерната:

Как 11-классники мы получаем образование – первый разряд швеи. И когда мы выходим,

можем устроиться швеей и работать.

Анна Бровко, заместитель директора по учебно-производственной работе Сенненской школы-интерната:

Одна из выпускниц, которая живет в Витебске, открыла свой маленький бизнес и изготавливает одежду на заказ.

Получить профессию не выходя из стен школы-интерната. Такое возможно только в Сенно. И потому большинство его выпускников связывают жизнь с легкой промышленностью.

Леонид Козлов, директор Сенненской школы-интерната:

Они поступают и в Витебск, и в Оршу на предприятия легкой промышленности. Таким образом, мы надеемся, что наши кадры понадобятся.

Валентина Власенко, начальник отдела кадров обувного предприятия (Витебск):

Мы являемся базой для подготовки специалистов, которая кует нам колледж легкой промышленности. Это основной источник, за счет которого мы комплектуем свои кадры. Есть сироты среди этих детей. И уже много сирот мы приняли.

Вот она – многосторонняя польза. Спонсорская помощь от бизнесменов как инвестиции в будущих специалистов, в том числе, и для собственного производства. Чтобы нелегкая жизнь легкой промышленности, в кадрах не

испытывала трудностей. Но главное – это вклад в образование детей со сложной судьбой. Ведь их жизнь вне школы только начинается. И пусть она после интерната будет гораздо легче, нежели до него.