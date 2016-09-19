Бизнес в Минске: людям с ограниченными возможностями помогут открыть своё дело

Новости Беларуси. В Минске открылся центр предпринимательской активности для инвалидов. Цель проекта – поддержать людей с ограниченными возможностями и помочь организовать им собственное дело с ноля.

Практические рекомендации и пошаговые руководства: стать бизнесменом здесь может абсолютно каждый.

А к рассмотрению – самые разные и даже креативные идеи.

Вероника Герасимова, менеджер благотворительного общественного объединения «Мир без границ»:

К нам можно прийти с любой идеей, но важно знать, что не любая идея может принести доход. И, собственно, для этого существует наш центр. Мы даём консультации людям с инвалидностью, которые хотят открыть своё дело или думают над темой. Или хотят бизнес-план какой-то составить – наши специалисты могут помочь и в этом.

Бесплатные консультации юристов, бухгалтеров и маркетологов.

Специалисты центра расскажут не то только о том, как создать свой бизнес, но и помогут собрать необходимую документацию и даже составить бизнес-план, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Сергей Телешук:

Я пришёл сюда, чтобы открыть центр по йоге. Меня приняли с такой любовью, что я сижу уже час, мы общаемся, и всё идёт в тему и классно. Я надеюсь, что мне помогут.