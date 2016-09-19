Прямой эфир

Школьники и учащиеся Минского района на учебу в Минск будут ездить бесплатно с 1 сентября по 30 июня

19 сентября 2016 14:30
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Новость, которая порадует детей и родителей Минского района. Ученики школ, а также учащиеся средне-специальных учебных заведений, которые расположены в Минске, смогут доехать

от места жительства к местам учебы и обратно домой бесплатно.

Соответствующее решение приняли депутаты областного Совета, и оно уже вступило в силу.

Правом на бесплатный проезд можно воспользоваться с 1 сентября по 30 июня в автотранспорте регулярного пригородного сообщения.

Давняя проблема жителей Минского района, которую они озвучивали во время прямых линий и приемов граждан теперь решена, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

# общество # Школы в Беларуси

Другие новости рубрики

Все новости
Единственная в Беларуси женщина-дирижёр Марина Третьякова: Женщина в сфере мужчин должна быть лучше!
19 сентября 2016 10:42

Единственная в Беларуси женщина-дирижёр Марина Третьякова: Женщина в сфере мужчин должна быть лучше!

Военные учения в Витебской области: под Лепелем развернулась антитеррористическая операция
19 сентября 2016 09:54

Военные учения в Витебской области: под Лепелем развернулась антитеррористическая операция

Команда минских школьников заняла второе место на Московской международной олимпиаде
19 сентября 2016 08:42

Команда минских школьников заняла второе место на Московской международной олимпиаде