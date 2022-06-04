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«Для людей важна правда». В Генпрокуратуре наградили победителей конкурса на лучшее освещение в СМИ

04 июня 2022 08:03
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Новости Беларуси. В Минске наградили победителей конкурса на лучшее освещение в СМИ деятельности органов прокуратуры Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Для людей важна правда». В Генпрокуратуре наградили победителей конкурса на лучшее освещение в СМИ-1

В 2022 году было представлено более 100 материалов – интервью, видеосюжеты, специальные проекты, циклы печатных материалов. Среди основных тем – коррупция, нарушение закона, а также геноцид белорусского народа в годы Великой Отечественной.

«Для людей важна правда». В Генпрокуратуре наградили победителей конкурса на лучшее освещение в СМИ-4

«Для людей важна правда». В Генпрокуратуре наградили победителей конкурса на лучшее освещение в СМИ-6

Андрей Старченко, прокурор Бешенковичского района:
В ходе расследования уголовного дела о геноциде выявлены новые эпизоды, свидетельствующие о жестоком и целенаправленном уничтожении населения Беларуси, в том числе на территории Бешенковичского района.

Мы видим, что переписывается история, мы этого категорически не приемлем. Считаем, что сегодня для людей важна правда. С региональными средствами массовой информации, с сотрудниками музея мы проводим работу по освящению тех жутких эпизодов войны, в том числе и ее последствий. Считаю, что важным в данной работе является привлечение молодежи, тем самым мы отдаем дань памяти и уважения нашим предкам.

«Для людей важна правда». В Генпрокуратуре наградили победителей конкурса на лучшее освещение в СМИ-9

Активность участников каждый год растет в геометрической прогрессии, и в 2022-м заметно возросла благодаря информационной политике ведомства.

# Прокуратура Беларуси # общество # Андрей Старченко # Фотофакт

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