«Для людей важна правда». В Генпрокуратуре наградили победителей конкурса на лучшее освещение в СМИ

Новости Беларуси. В Минске наградили победителей конкурса на лучшее освещение в СМИ деятельности органов прокуратуры Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В 2022 году было представлено более 100 материалов – интервью, видеосюжеты, специальные проекты, циклы печатных материалов. Среди основных тем – коррупция, нарушение закона, а также геноцид белорусского народа в годы Великой Отечественной.

Андрей Старченко, прокурор Бешенковичского района:

В ходе расследования уголовного дела о геноциде выявлены новые эпизоды, свидетельствующие о жестоком и целенаправленном уничтожении населения Беларуси, в том числе на территории Бешенковичского района.

Мы видим, что переписывается история, мы этого категорически не приемлем. Считаем, что сегодня для людей важна правда. С региональными средствами массовой информации, с сотрудниками музея мы проводим работу по освящению тех жутких эпизодов войны, в том числе и ее последствий. Считаю, что важным в данной работе является привлечение молодежи, тем самым мы отдаем дань памяти и уважения нашим предкам.