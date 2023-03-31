Япония расширила экспортные санкции против России

Санкции против России продолжаются. На этот раз запрет на экспорт вводит Япония. Это стало известно сегодня, тридцать первого марта.

РИА Новости пишет, что в списке запретов сталь, строительная техника, электронное оборудование для навигации, летательные и космические аппараты, а также детали к ним. Подробный список разместило Министерство экономики Японии.