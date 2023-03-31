Япония расширила экспортные санкции против России

Санкции против России продолжаются. На этот раз запрет на экспорт вводит Япония. Это стало известно сегодня, тридцать первого марта.
РИА Новости пишет, что в списке запретов сталь, строительная техника, электронное оборудование для навигации, летательные и космические аппараты, а также детали к ним. Подробный список разместило Министерство экономики Японии.
«Из-за международной обстановки, которая сложилась вокруг Украины, наша страна в целях решения этой проблемы и установлении мира приняла решение введения запрета на товары, укрепляющие промышленную базу России. Меры начнут действовать с седьмого апреля», – рассказали на сайте министерства.
Но теперь Япония перестанет экспортировать и некоторые игрушки, например, трехколесные велосипеды, скутера, куклы и коляски для них. Стоит отметить, что общий перечень товаров занимает тридцать пять страниц.
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