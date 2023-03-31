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Япония расширила экспортные санкции против России

31 марта 2023 10:21
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Санкции против России продолжаются. На этот раз запрет на экспорт вводит Япония. Это стало известно сегодня, тридцать первого марта.

РИА Новости пишет, что в списке запретов сталь, строительная техника, электронное оборудование для навигации, летательные и космические аппараты, а также детали к ним. Подробный список разместило Министерство экономики Японии.

Япония расширила экспортные санкции против России-1

Фото: pixabay.com

«Из-за международной обстановки, которая сложилась вокруг Украины, наша страна в целях решения этой проблемы и установлении мира приняла решение введения запрета на товары, укрепляющие промышленную базу России. Меры начнут действовать с седьмого апреля», – рассказали на сайте министерства.

Но теперь Япония перестанет экспортировать и некоторые игрушки, например, трехколесные велосипеды, скутера, куклы и коляски для них. Стоит отметить, что общий перечень товаров занимает тридцать пять страниц.

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# Международная политика # общество # Фотофакт

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