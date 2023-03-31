Лукашенко: каждый получает столько, сколько может заработать

В Беларуси все, кто хочет и может работать, работают и зарабатывают, заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко 31 марта во время Послания белорусам и парламенту.

«Вы хотите зарплату в пять тысяч долларов? Так нигде этого нет, каждый получает столько, сколько он может», – сказал Президент. По словам главы государства, справедливый подход – это когда заработная плата заработана. И многое зависит в том числе от компетенции самого работника. В пример белорусский лидер привел область здравоохранения, где специалисты высочайшего уровня, которые выполняют сложнейшие хирургические вмешательства, за свою работу получают хорошие деньги.

Александр Лукашенко обратился к родителям, которые хотят хорошего будущего для своих детей. Глава государства посоветовал начинать с детства, помогая детям приобретать знания и компетенции.