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Лукашенко: каждый получает столько, сколько может заработать

31 марта 2023 10:08
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В Беларуси все, кто хочет и может работать, работают и зарабатывают, заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко 31 марта во время Послания белорусам и парламенту.

«Вы хотите зарплату в пять тысяч долларов? Так нигде этого нет, каждый получает столько, сколько он может», – сказал Президент. По словам главы государства, справедливый подход – это когда заработная плата заработана. И многое зависит в том числе от компетенции самого работника. В пример белорусский лидер привел область здравоохранения, где специалисты высочайшего уровня, которые выполняют сложнейшие хирургические вмешательства, за свою работу получают хорошие деньги.

Александр Лукашенко обратился к родителям, которые хотят хорошего будущего для своих детей. Глава государства посоветовал начинать с детства, помогая детям приобретать знания и компетенции.

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# Послание Александра Лукашенко белорусскому народу и Национальному собранию # общество # Александр Лукашенко

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